Mobilya alacaklar bu haberi okumalı

SON iki yıldır büyüme sancıları çeken ve büyük şirketlerin 15 Temmuz sonrasında FETÖ operasyonlarına karışması ile büyük sarsıntı yaşayan mobilya sektörü, yüzde 18 olan Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 8'e indirilmesi ile tam anlamıyla bir sıçrama yaşadı. Sektör indirimin ardından iç pazarda ortalama yüzde 40, ihracatta ise yüzde 5'lik büyüme yakaladı. 2016 yılında 100 milyar dolar ciroya sahip sektörün zayıf karnı olan kayıt dışılık alanında da indirimin etkisi 40 bin kişilik yeni istihdam ile ortaya çıktı. İndirim için hükümet tarafından verilen süre ise 30 Eylül'de doluyor. Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı ve Yataş Grup CEO'su Nuri Öztaşkın, bu hafta verilecek kararın sektörü kayıt altına alma ya kayıt dışında bırakma ya da kararı olacağına ve büyük bir dönemeçten geçtiklerine dikkat çekti. KDV'yi sektörün bir prangası olarak tanımlayan Nuri Öztaşkın, Sözcü’nün sorularını cevaplandırırken artık sanayicinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, önemli mesajlar verdi.

60 BIN YENI ISTIHDAM SAĞLADIK

Mobilya sanayisi açısından yıl genelindeki iklim nasıldı?

Yılbaşında bu kadar iyi bir yıl olacağını beklemiyorduk. Sektör zaten son 2 yıldır durağan geçiriyordu. Cirolarımız da o kadar iyi artmıyordu. Yılbaşında yüzde 10'luk bir büyümebekliyorduk. Son dönemde bazı firmaların devletleştirilmesi olayları sektörü son derece kötü etkiledi. Ancak şu anda sektör açısından şahane bir yıl geçiyor. Bütün firmalarımızın fabrikaları dolu. Firmalar bazına indirgediğimizde yüzde 15-80 arası büyümeler var. Ortalama da ise yüzde 30-40 büyüme oldu. Sektörün yatırım ve istihdam iştahı artmış durumda. Sektör yılbaşından bu yana 50- 60 bin civarında yeni istihdam yarattı.

SEKTÖR YÜZDE 8'İ SEVDİ

n Bu keskin dönüşteki tek etken yüzde 18'den yüzde 8'e inen KDV mi oldu? Yüzde 8'i sevdi sektör. Tüketici de sevdi. Yüzde 18'lik fark hem kayıt dışını hortlatıyor hem de merdiven altını sevindiren bir gelişmeydi. Yüzde 8 KDV'nin vatandaşa faydası oldu. Hem daha az KDV ödeyip hem de garantili bir ürün almış oldu. Dolayısıyla kayıt dışı merdiven altı talebi normal satışlara dönmüş vaziyette. Şimdi tekrar sektörü toparlamak istiyoruz. Eski heyecanına gelsin istiyoruz. Bunda da KDV çok yardım etti. Sektör yeniden ayağa kalktı.

Yani sektör KDV indirimi ile kayıt içinde kalma ya da kayıt dışına çıkma gibi hayati bir dönüm noktasına mı geldi?

Evet sektörde çok hayati bir dönüm noktasındayız. Şirketlerimiz uzun bir süredir kâr edemiyordu ancak bu yıl firmalar kâr etmeye ve kurumlar vergisini de öder hale gelmeye başladı. Bir yandan da yeni istihdamdan dolayı devletin oradan alacağı muhtasarlar var. Ayrıca yan sanayide işler arttığı için yeni gelirler geliyor. KDV'nin yeniden yüzde 18'e çıkmasının kimseye bir faydası yok. Uzun dönemde bakıldığında hâlâ fatura kesmeyen firmalar var. Ama yüzde 8 KDV sürekli devam edecek dense, artık onlar da fatura kesmek durumunda kalacak.

Sektörün ihracattaki durumu nedir?

İç pazardaki talep nedeniyle verimlilik sağlandığı için firmalar ihracatta da daha iyi fiyat verecek noktaya geldi. İhracat geçen yıla göre yüzde 5 daha iyi durumda. İyi giden bir şeyi bozmamak lazım. Yakın coğrafyada savaş var, sıkıntı var. İçine kapanan pazarlar var. Böyle bir dönemde ihracatın yüzde 5 artması alkışlanacak bir durum. Dış ticaret açığı veren bir sektör değiliz. Toplam iş hacmi 3 milyar dolar civarında. 2.5 milyar doları ihracat 500 milyon doları ithalat. İhracatta yakın coğrafyadan uzaklara doğru gidiş var. Afrika ülkeleri cazip hale gelmeye başladı.