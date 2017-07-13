Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Mobil reklam yatırımları 63 milyar Euro

Global Mobil Reklam Yatırımları Raporu'na göre, mobil reklam yatırımları geçen yıl yüzde 60,5 artarak 63 milyar avroya ulaştı

Mobil reklam yatırımları 63 milyar Euro

Global Mobil Reklam Yatırımları Raporu'na göre, mobil reklam yatırımları geçen yıl yüzde 60,5 artarak 63 milyar avroya ulaştı

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:46
Mobil reklam yatırımları 63 milyar Euro
banner404

IAB Avrupa, IAB ABD ve IHS Markit tarafından açıklanan rapora göre, mobil gösterim yüzde 64,3 oranındaki artışla en yüksek büyümeyi elde ederken, mobil arama reklam yatırımları yüzde 61,1'lik artışla ikinciliği aldı. Kullanıcıların, operatörlerin sunduğu mesajlaşma servislerinden aplikasyon bazlı mesajlaşma platformlarına kaymasıyla mesajlaşmadaki artış yüzde 11,2 oldu. Geçen yıl mobil gösterim reklam yatırımları 34 milyar avro ile mobil reklam yatırımlarının yüzde 54'ünü oluştururken, mobil arama yatırımları 27 milyar avroyla tüm mobil reklam yatırımlarından yüzde 42,8'lik pay aldı. Mesajlaşma reklam yatırımları ise düşüşe devam ederek 1,9 milyar avro ile yüzde 3,1'lik pay elde etti. Global reklam yatırımlarının bölgelere göre dağılımında yüzde 46'lık oran ve 29 milyar avroluk yatırımla Kuzey Amerika birinci sırada yer alırken, Asya-Pasifik yüzde 33'lük (21 milyar avro) pay ile ikinci, Avrupa ise yüzde 19'luk payla (12 milyar avro) üçüncü sırada yer aldı. Mobil reklam yatırımları Orta Doğu ve Afrika'da yüzde 0,8 (0,5 milyar avro), Latin Amerika'da ise yüzde 0,7 (0,4 milyar avro) şeklinde gerçekleşti.Yıllık büyüme oranlarına bakıldığında ise Kuzey Amerika'da yüzde 73, Latin Amerika'da yüzde 57, Asya-Pasifik'te yüzde 52, Avrupa'da yüzde 48, Orta Doğu ve Afrika'da yüzde 46 olarak tüm bölgelerde artış kaydedilmesi dikkati çekti. 

"MOBİL CİHAZLAR ÖN PLANDA" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAB Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Townsend Feehan, global mobil reklam yatırımlarının mobil cihazların ön planda olduğu bir medya tüketim ve reklamcılık döneminde olunduğunu doğruladığını bildirdi. IHS Markit Teknoloji, Medya ve Telecom Analisti Kia Ling Teoh da "Global Mobil reklam sektöründe yüzde 60,5'e varan büyüme, aynı zamanda reklam teknolojisindeki gelişmelerle de destekleniyor. Ölçümlemedeki standardizasyon ve medya tüketiminin mobil cihazlara kaymasıyla tüketicinin mobil reklamlarla daha iyi bir etkileşim yakalamasını sağlandı. Bu durum özellikle gelişmekte olan pazarlar için büyük önem teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Mobil ReklamYatırımMobil Cihaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıcılar sertifika aldı
Arıcılar sertifika aldı
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim