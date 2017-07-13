Mobil reklam yatırımları 63 milyar Euro

IAB Avrupa, IAB ABD ve IHS Markit tarafından açıklanan rapora göre, mobil gösterim yüzde 64,3 oranındaki artışla en yüksek büyümeyi elde ederken, mobil arama reklam yatırımları yüzde 61,1'lik artışla ikinciliği aldı. Kullanıcıların, operatörlerin sunduğu mesajlaşma servislerinden aplikasyon bazlı mesajlaşma platformlarına kaymasıyla mesajlaşmadaki artış yüzde 11,2 oldu. Geçen yıl mobil gösterim reklam yatırımları 34 milyar avro ile mobil reklam yatırımlarının yüzde 54'ünü oluştururken, mobil arama yatırımları 27 milyar avroyla tüm mobil reklam yatırımlarından yüzde 42,8'lik pay aldı. Mesajlaşma reklam yatırımları ise düşüşe devam ederek 1,9 milyar avro ile yüzde 3,1'lik pay elde etti. Global reklam yatırımlarının bölgelere göre dağılımında yüzde 46'lık oran ve 29 milyar avroluk yatırımla Kuzey Amerika birinci sırada yer alırken, Asya-Pasifik yüzde 33'lük (21 milyar avro) pay ile ikinci, Avrupa ise yüzde 19'luk payla (12 milyar avro) üçüncü sırada yer aldı. Mobil reklam yatırımları Orta Doğu ve Afrika'da yüzde 0,8 (0,5 milyar avro), Latin Amerika'da ise yüzde 0,7 (0,4 milyar avro) şeklinde gerçekleşti.Yıllık büyüme oranlarına bakıldığında ise Kuzey Amerika'da yüzde 73, Latin Amerika'da yüzde 57, Asya-Pasifik'te yüzde 52, Avrupa'da yüzde 48, Orta Doğu ve Afrika'da yüzde 46 olarak tüm bölgelerde artış kaydedilmesi dikkati çekti.



"MOBİL CİHAZLAR ÖN PLANDA"



Açıklamada görüşlerine yer verilen IAB Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Townsend Feehan, global mobil reklam yatırımlarının mobil cihazların ön planda olduğu bir medya tüketim ve reklamcılık döneminde olunduğunu doğruladığını bildirdi. IHS Markit Teknoloji, Medya ve Telecom Analisti Kia Ling Teoh da "Global Mobil reklam sektöründe yüzde 60,5'e varan büyüme, aynı zamanda reklam teknolojisindeki gelişmelerle de destekleniyor. Ölçümlemedeki standardizasyon ve medya tüketiminin mobil cihazlara kaymasıyla tüketicinin mobil reklamlarla daha iyi bir etkileşim yakalamasını sağlandı. Bu durum özellikle gelişmekte olan pazarlar için büyük önem teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.