MKE'den kritik hamle! Hedefte 5 ülke var

MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, “Güdümlü mühimmat sistemleri, atış kontrol ve kumanda sistemleri, kimyasal ham madde yerli imkanlarla üretilecek. Milli motor başta olmak üzere güç grubu geliştirilecek” dedi.
Yurtdışında tesis kuracaklarını açıklayan Taşkın, özellikle ihracat potansiyelinin arttırılması için beş ülkede tesis kurulumunun gerçekleştirilmekte olduğunu, birçok ülkede de tesis kurulumu için girişimlerin sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.
MKE bünyesinde 250 projenin tamamlandığını, 400 milyon TL bütçeli 100’e yakın projenin de devam ettiğini belirten Taşkın, 2018’de 228 milyon dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.