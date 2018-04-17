MKE'den kritik hamle! Hedefte 5 ülke var



MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, “Güdümlü mühimmat sistemleri, atış kontrol ve kumanda sistemleri, kimyasal ham madde yerli imkanlarla üretilecek. Milli motor başta olmak üzere güç grubu geliştirilecek” dedi.

Yurtdışında tesis kuracaklarını açıklayan Taşkın, özellikle ihracat potansiyelinin arttırılması için beş ülkede tesis kurulumunun gerçekleştirilmekte olduğunu, birçok ülkede de tesis kurulumu için girişimlerin sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.

MKE bünyesinde 250 projenin tamamlandığını, 400 milyon TL bütçeli 100’e yakın projenin de devam ettiğini belirten Taşkın, 2018’de 228 milyon dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.