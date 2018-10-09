Milyonların merakla beklediği program öncesi dolar güne düşüşle başladı

DÜN 6,19 seviyesine kadar yükseldikten sonra 6,10'lara kadar gerileyen dolar günü 6,11 bandında kapatmıştı. Yeni güne düşüşle başlayan dolar 6,10 seviyesinden açılış yaptı. 6,09 ile 6,13 bandında dalgalanan dolar kuru şu sıralar 6,10 TL'den işlem görüyor. Euro ise şu sıralar 7,01 TL seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE PROGRAMI'NDA

Bugün piyasalar için kritik veri ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" olacak. Saat 13:00'te açıklanması beklenen program sonrası kurun nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.

KRİTİK SEVİYE 6,00

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,00 seviyesinin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını belirten analistler, 6,15'in direnç konumunda izleneceğini kaydetti.