Milyonların maaşı artacak! Çifte zam geliyor, en düşüğü 2498 TL olacak

Emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacağından, veriler merakla takip ediliyor.
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İlk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi verisi; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alıp almayacağını gösterecek.
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Şu ana kadar Ocak-Mart enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu dönemde enflasyon yüzde 2.27 olarak gerçekleşti.
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Geriye Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonu verisinin belli olması kaldı.
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En az 119 lira
Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, memur emeklileri enflasyon farkı alacak.
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Yüzde 4'ün üstündeki kısım, memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı olacak. Bu durumda, memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5'in üstüne çıkacak.
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Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 4 ve altında olursa, memur emeklilerinin maaşına yüzde 5 zam yansıtılacak. Yüzde 5'lik Temmuz zammı, memur emeklilerine en az 118,98 lira gelir artışı getirecek.
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Yüzde 5'lik Temmuz zammı, memur emeklilerine en az 118,98 lira gelir artışı getirecek. En düşük maaşta bu tutarda artış yaşanacak.
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Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde. Bu maaş yüzde 5 zam ile 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek. Eğer enflasyon farkı oluşursa, gelir daha da artacak.