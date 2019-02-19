Milyonların maaş zammını belirleyecek! İşte memurların talepleri

MİLYONLARCA memur ve memur emeklisinin gözü bu yıl içinde yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde. Görüşmelerde gündeme getirilecek konularla ilgili çalışmalar şimdiden başladı. Memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinde dile getireceği bazı talepleri belirledi.

İşte memurların 2019 yılı toplu sözleşmelerinde gündeme getirmeye hazırladıkları bazı talepler:

GENEL TALEPLER

1- Aile yardımlarında (eş ve çocuk yardımlarında) artış yapılması.

2- Disiplin affı.

3- 5510 ve 5434 Sayılı Kanuna tabi memurlar arasında uçurum oluştu. Bu farkların azaltılması.

4- Eğitim durumuna göre özlük haklarda, maaşlarda ve ek göstergelerde iyileştirme yapılması.

5- Yüzde 20'lik ağır vergi dilimi yükünün yüzde 10'a düşürülmesi.

6- İşçilerde olduğu gibi hafta sonlarının yıllık izinden düşülmemesi.

7- Dini bayramlarda memurlara bayram ikramiyesi verilmesi.

8- 3600 ek göstergeden lisans ve yüksek lisans mezunu memurların yararlandırılması.

9- Memurluktan önceki SSK hizmetlerinin de derece/kademeye dahil edilmesi.

10- Tek taraflı kalan kılık kıyafet serbestliğinin erkek memurlar için de uygulanması.

11- Toplu Sözleşme Kanunun değiştirilmesi. Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi her yıl yapılması. Memurlara grev hakkı verilmesi.

12- Yüksek lisans mezunu memurlara iki kademe verilmesi. Görevde yükselmede öncelik tanınması.

13- Görevde yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılması.

14- Bayramlarda idari izin uygulamasının kaldırılması. İdari izinde çalıştırılanlara mesai ödenmesi.

15- Mobbing (psikolojik baskı) için daha etkili önlemler alınması.

16- Vatandaş tarafından tehdit, şiddet ve hakarete maruz kalan memurları koruyucu düzenleme yapılması.

17- Memurları enflasyona endeksli yaşamdan kurtaracak çözümler getirilmeli. Büyümeden pay alma (refah payı), enflasyon tazminatı veya maaşa seyyanen zam yapılması v.b.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) ÇALIŞANLARINRIN TALEPLERİ

1- 82 Milyon vatandaşa hizmet eden ve birçok yetki verilip o risklerle çalışan SGK'da görevli memurlara uzmanlık hakkı getirilmesi.

2- Mevzuat yükü çeken SGK'da görevli memurlara ikramiye ve diğer haklarının iade edilmesi.

3- SGK'ya denetmen ve denetmen yardımcısı alımlarında bunun % 50'sinin kurum içindeki memurlardan istihdam edilmesi.

4- SGK'daki memurlara Sosyal Güvenlik Tazminatı ödenmesi.

5- SGK'daki memurlardan muayene ve reçete katılım payının alınmaması.

6- SGK'da görevli memurların unvanlarının başına "Sosyal Güvenlik" adının getirilmesi.