banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 15 zam geldi

2020 yılı tarifeleri TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerine göre hazırlandı

EKONOMİ 12.12.2019, 18:59 12.12.2019, 19:02
Milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 15 zam geldi
banner404

MECLİS toplantısında İBB hizmetlerinin 2020 yılı ücret tarifeleri de belirlendi. 2020 yılı tarifeleri TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerine göre hazırlandı. Yeni tarifelere yüzde 15'e varan oranlarda zam yapıldı. Büyük İstanbul Otogarı'nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı.
İSPARK, HAL VE DARÜLACEZE ÜCRETLERİNE ZAM
1.Bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.5 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya, açık otoparklarda 1 bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya 2. bölgede 11 liradan 13 liraya, yol kenarı otoparkları 1 bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı. Hal giriş fiyatlarında ise TIR'lar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı. Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 liradan bin 20 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifeleri 01 Ocak 2020'den sonra uygulanmaya başlayacak. 
KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI TARTIŞMASI
Toplantıda AK Parti ile CHP grupları arasında kişisel verilerin güvenliği tartışması yaşandı. İBB ile iştirakler arasında yapılması istenen veri paylaşımına AK Parti grubu tepki gösterdi.
"KANUNA AYKIRIDIR"
Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Kaynar “İSKİ'de abone olmuş isem bazı verileri almış ise paylaşmaması gerekir. Hepsi İBB nezdinde bütün kurumlardan toplanıp bu veriler ne yapılacak. Bu verilerin paylaşılması ve bir yerde toplanması kanuna aykırıdır" diye konuştu. Hukuk Komisyonunun CHP'li üyesi Ülkü Sakalar ise “Burada bahsedilen verilerin ifşa edilmesi değil. Protokoller BELBİM ve İBB, İSPARK ile İBB, İGDAŞ ile İBB arasında. Sadece verilen hizmetin gereği için gerektiği kadar kullanılmak üzere" yanıtını verdi. Yapılan konuşmaların ardından komisyonlardan gelen rapor AK Parti grubu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na sorulmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne geri gönderildi.
 

#tüik #tüfe #2020 yılı tarifeleri
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
REKLAMLARINIZI HANGİ MECRADA YAYINLAMAK İSTERSİNİZ?
REKLAMLARINIZI HANGİ MECRADA YAYINLAMAK İSTERSİNİZ?
banner384
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:28
Güneş 07:54
Öğle 12:56
İkindi 15:27
Akşam 17:48
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
banner440
banner545