OCAKTA tüm emeklilere, Şubat'ta da ek ödeme dahil aylığı bin liranın altında olanlara zam yapılırken, gelirler Temmuz'da da artacak. Tüm emekliler Temmuz'da zam alacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri de fark alıp almayacağını öğrenmek için bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyonu merakla bekliyor. Ancak enflasyon ne kadar çıkarsa çıksın, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin.
ENFLASYON FARKI OLUŞURSA ZAMMA YANSITILACAK
Memurlar için yapılan toplu sözleşmede Temmuz ayı zam oranı yüzde 5 olarak belirlenmiş, 2019'un ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark verileceği karara bağlanmıştı. Buna göre; memur emeklilerinin maaşına Temmuz'da yüzde 5 zam yapılacak, ayrıca enflasyon farkı da oluşursa bu da maaşlara yansıtılacak.
GÖZLER 3 TEMMUZ'DAKİ ENFLASYON VERİSİNDE
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını ise 2018'in ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon gösterecek. Bunun şu ana kadar ilk 2 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 1,23 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin tahmini Ocak- Haziran enflasyonunun yüzde 5 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşına yüzde 5 zam yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, memur emeklilerinin enflasyon farkı alıp alamayacağı, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle ortaya çıkacak.
Milyonları ilgilendiriyor! Maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu
Temmuz'da memur emeklilerine en az yüzde 5 zam göründü. 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı da yüzde 5'i bulacak
OCAKTA tüm emeklilere, Şubat'ta da ek ödeme dahil aylığı bin liranın altında olanlara zam yapılırken, gelirler Temmuz'da da artacak. Tüm emekliler Temmuz'da zam alacak.