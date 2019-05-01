Milyonları ilgilendiren haber! Maaşlara çifte zam geliyor

TÜM emeklilerin Temmuz'da geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek.

YÜZDE 5 SINIRI ARTACAK

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle gerçekleştirdiği son beklenti anketinden, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceği tahmini çıktı.Bu öngörü gerçekleşirse; SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6 oranında zam alacak, memur emeklilerinin yüzde 5'lik Temmuz artışı ise enflasyon farkıyla yükselecek. Memur emeklileri yüzde 2 oranında enflasyon farkı alabilecek.

GÖZLER TEMMUZ AYINA ÇEVRİLDİ

Eğer memur maaş katsayısındaki artış Temmuz'da tahmin edildiği gibi yüzde 7 olursa, yüzde 5 ek ödeme sınırı bin 224 lira 81 kuruştan bin 310 lira 54 kuruşa çıkacak.

Emekliye Çifte Zam! Hem Emekli Maaşı Hem de Ek Ödeme Artacak

Yani maaşı bin 310 lira 54 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek. Zam oranlarına ilişkin kesin rakam, 3 Temmuz'da belli olacak.