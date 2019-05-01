TÜM emeklilerin Temmuz'da geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek.
YÜZDE 5 SINIRI ARTACAK
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle gerçekleştirdiği son beklenti anketinden, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceği tahmini çıktı.Bu öngörü gerçekleşirse; SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6 oranında zam alacak, memur emeklilerinin yüzde 5'lik Temmuz artışı ise enflasyon farkıyla yükselecek. Memur emeklileri yüzde 2 oranında enflasyon farkı alabilecek.
GÖZLER TEMMUZ AYINA ÇEVRİLDİ
Eğer memur maaş katsayısındaki artış Temmuz'da tahmin edildiği gibi yüzde 7 olursa, yüzde 5 ek ödeme sınırı bin 224 lira 81 kuruştan bin 310 lira 54 kuruşa çıkacak.
Emekliye Çifte Zam! Hem Emekli Maaşı Hem de Ek Ödeme Artacak
Yani maaşı bin 310 lira 54 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek. Zam oranlarına ilişkin kesin rakam, 3 Temmuz'da belli olacak.
Milyonları ilgilendiren haber! Maaşlara çifte zam geliyor
Tüm emeklilere bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Peki emekli maaşlarında görülecek artış ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o detaylar...
TÜM emeklilerin Temmuz'da geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek.