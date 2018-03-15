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Milyonları ilgilendiren değişiklik! Vergi sistemi...

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "En geç nisan ayının sonuna kadar mükellef ve vatandaş odaklı, kolaylaştırıcı, basitleştiren, vergi uygulamalarında adaleti sağlayan, iktisadi faaliyetleri destekleyen bir Vergi Usul Kanun Tasarısı'nı TBMM'ye getireceğiz" dedi

Milyonları ilgilendiren değişiklik! Vergi sistemi...

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "En geç nisan ayının sonuna kadar mükellef ve vatandaş odaklı, kolaylaştırıcı, basitleştiren, vergi uygulamalarında adaleti sağlayan, iktisadi faaliyetleri destekleyen bir Vergi Usul Kanun Tasarısı'nı TBMM'ye getireceğiz" dedi

15 Mart 2018 Perşembe 15:15
Milyonları ilgilendiren değişiklik! Vergi sistemi...
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KATMA Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarının görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sürüyor. Görüşmeler sırasında söz alan Ağbal, yaptıkları düzenlemelerle, küçük ölçekli işletmelerin vergiye uyumluluğunu artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Büyük ölçekli firmalar içinde gönüllü uyumu teşvik edecek programlar  yaptıklarını anlatan Ağbal, "Bu düzenlemeleri holdinglere yapıyorsunuz, küçük ölçeklere yapmak lazım." şeklinde değerlendirmelerin, yaptıkları çalışmalarla  uyuşmadığını belirtti.

Ağbal, en geç nisan ayının sonuna kadar mükellef ve vatandaş odaklı, kolaylaştırıcı, basitleştiren, vergi uygulamalarında adaleti sağlayan, iktisadi faaliyetleri destekleyen bir Vergi Usul Kanun Tasarısı'nı TBMM'ye getireceklerini  bildirdi.

Diğer taraftan da gönüllü uyum programlarına rağmen uyum  sağlamayanlara yönelik etkin, caydırıcı sistemler getireceklerini dile getiren  Ağbal, "Bir taraftan kolaylaştırıcı olacağız ama iade sistemini değiştirdiğimiz  için mükellefi çok daha yakından izleyeceğiz." dedi.

Ağbal, KDV düzenlemesinin, bir gruba ya da büyük işletmelere dönük bir  çalışma olmadığını da vurguladı.

Tasarının kabul edilen 2 maddesi

Komisyonda tasarının 10 ve 11. maddeleri kabul edildi. Kabul edilen 2  maddeye göre özel okulların, üniversite ve yüksekokulların verdiği bedelsiz  eğitim öğretim hizmetleri, özel öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt  hizmetleri, kanunların zorunlu kıldığı bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları,  kamu kurumlarına yapılan bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları, gıda  bankalarına yapılan bedelsiz çeşitli malzeme teslimleri, kanunda sayılan kamu  kurum ve kuruluşlarına yapacakları bedelsiz teslimlere ilişkin, diplomatik  temsilciliklerle yabancı hayır kurumlarına yapılan teslim ve hizmetleri nedeniyle  yüklenilen KDV, gider yazılmak yerine indirim ve iadeye konu edilebilecek.

Serbest bölgelere verilen hizmetler nedeniyle yüklenilen vergilerin  indirimine imkan sağlanacak. Ayrıca restorasyon işleri kapsamındaki mimarlık  hizmetleri nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine de imkan verilecek. İade  hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen  Katma Değer Vergisi'nin iadesinin talep edilebileceği süre düzenleme ile  belirlenecek.

Ayrıca, imal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara,  yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin  belli bir oranına kadar iade yaptırabilme hususunda Maliye Bakanlığına yetki  verilecek.

Süresi içinde iadesi talep edilmeyen Katma Değer Vergisi'ni, Gelir ve  Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı  doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirleme  hususlarında Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Naci AğbalVergi Usul Kanun TasarısıTBMM
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