Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yıllık 4400 TL'den...

BEYANNAMEDEN hangi masraflar düşülecek? Burada istisnalar ne olacak? Beyanname ödemeleri nerede, nasıl yapılacak? İşte cevapları...



Kimler beyanname verecek?



- 2018’e ilişkin konut kira geliri yıllık 4400 TL ve daha az olanlar beyanname vermeyecek. Bu miktarın üzeri için beyanname düzenlenecek.

- İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerden vergi istisnası ise 34 bin TL. Yıllık işyeri kirası geliri bunu aşanlar beyanname verecek.



- Birden fazla kiralık dairesi olanlar, tüm kira gelirlerinin toplamı üzerinden 4400 TL’lik istisna değerini düşecek.



- Kirada oturan ev sahipleri de beyanname verecek. Mükellefler kirada oturduğu evin bedelini vergiden düşer.



Hangi masraf gelirden düşülür?



- Eğitim ve sağlık giderleri de yüzde 10’a kadar beyan edilen kira gelirlerinden düşülebiliyor. Mükellefin kendisi, eşi ve (18 yaşını doldurmamış ya da üniversitede eğitim görüyorsa 25 yaşını doldurmamış) çocuklarına ilişkin eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen kira gelirinden tutarından indirilebiliyor.



Beyanname verilmezse ne olur?



- Kira gelirleri beyan edilmezse, beyan edilmeyen tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanarak ve cezalı vergi tahsil ediliyor. Buna gecikme faizi de ekleniyor. Aynı işlem, eksik beyan edilen vergi için de geçerli.



Ya ortak varsa?



- Hisseli mülklerde, ortaklardan her birinin hissesine düşün kısmın, 4 bin 400 liralık istisna sınırını aşması halinde; bu miktar kadar beyanda bulunuluyor.



- Anne, baba, çocuk, kardeş, büyükanne, büyükbabaya bedelsiz verilen bir tek konut için emsal kira bedeli üzerinden hesaplama yapılıyor.



Hangi sistemle beyan edilecek?



- Kira geliri beyan edilirken iki yöntemden birisi seçiliyor. Götürü gider yönteminde istisna düşüldükten sonra vergiye tabi hasılatın yüzde 15’i kadar götürü gider olarak düşülüyor ve vergi matrahı hesaplanıyor. Gerçek gider yönteminde ise belgelendirme şartı ile birçok gider kalemini gelirden düşülebiliyor.



Gerçek gider usülünde 4 bin 400 TL’lik kısım dışında, ev sahibi tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör, sigorta, payı, yalıtım, onarım gibi giderler, vergiden düşülebiliyor. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemiyor. Giderlerini belgelemeyecek olanlar daha çok birinci yöntemi tercih ediyor.



- Her şey düştükten sonra, kirada gelir vergisi oranı, yaklaşık yüzde 15 ile yüzde 35 arasında tahsil ediliyor.



Beyanname nereye verilecek?



- Beyannameler, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecek.



- Hazır Beyan Sistemi ile internette de beyanname veriliyor. Sisteme, kira geliri elde eden mükellefler kimlik bilgilerini girip ücretsiz alabilecekleri internet vergi dairesi şifresini kullanarak ve e-devletten girilebiliyor.



Vergi nereye ödeniyor?



- Hazırlanan beyannamelere göre kira gelirlerinin vergisi, mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte; mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine, bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine, elden ya da internet bankacılığını kullanarak anlaşmalı bankalara, www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların banka kartları ve kredi kartları ile ödenebiliyor.



Kira gelirine neler giriyor?



- Arazi, bina hatta maden suları, madenler, taş ocakları, marka, ticaret unvanı, sinema ve televizyon filmleri, telif hakları kira vergisine konu edilebiliyor.