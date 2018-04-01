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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yarın son gün

Yıllık Gelir Vergisi beyanname süresi 2 Nisan’a kadar uzatılmıştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yarın son gün

Yıllık Gelir Vergisi beyanname süresi 2 Nisan’a kadar uzatılmıştı

01 Nisan 2018 Pazar 19:30
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yarın son gün
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KARABÜK Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Mükelleflerimiz bir önceki yılda elde ettiği gelirlerini, her yıl 1 Mart - 26 Mart tarihleri arasında Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi ile beyan etmektedirler.

Bu yıl da vatandaşlarımız söz konusu tarihler arasında, gerçek usulde vergilendirilen ticari, zirai kazanç, beyana tabi ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı (kira vb.), menkul sermaye iradı (kar payı vb.), diğer kazanç ve iratlar (gayrimenkul satışı vb.) açısından 2017 yılı içersinde elde ettikleri gelirlerini kanuni hükümler çerçevesinde beyan edecektir.

Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür. Ayrıca kira geliri elde eden ve şartları taşıyan mükelleflerimizin 3.900TL tutarındaki 2017 yılı kazançlarına uygulanan istisnadan yararlanabilmeleri için, beyannamelerini süresinde vermeleri gerektiğini de önemle hatırlatırız.”

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