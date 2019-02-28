Milyonlarca kişiye müjde! Her ay destek verilecek

İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milyonlarca kişiye müjde! Her ay destek verilecek
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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan  Cumhurbaşkanı kararına göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk  vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak  sahipliği kararı devam eden hanelerin asgari ihtiyaçlarının karşılanması için  elektrik tüketim desteği verilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda, düzenli yapılan sosyal yardımlar veya aylıklardan  faydalandırılan hanelerden Türk Vatandaşı hak sahiplerine, hak sahipliği  kriterlerini kaybedinceye kadar elektrik tüketim desteği sağlanacak. 
Elektrik tüketim desteği kapsamında bulunan hanelere, hanedeki kişi  sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutara kadar  destek verilecek. Elektrik tüketim desteği kapsamında aktarılacak tutarların  hesaplanmasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından onaylanan  elektrik faturalarına esas tarife tablolarında alçak gerilim seviyesinden bağlı  mesken abone grubu için belirlenmiş bedeller ile pay, fon ve vergilerin mesken  haneler için uygulanan tavan oranları dahil edilerek kilovatsaat başına ortaya  çıkan birim bedel dikkate alınacak.
Elektrik tüketim desteğinin finansmanı
Elektrik tüketim desteği, öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı  Teşvik Fonu kaynakları kullanılarak yapılacak. 
Fon kaynaklarının yeterli olmaması durumunda ödeme için ihtiyaç  duyulan tutar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine konacak ilave  ödenekten karşılanacak. 
Elektrik tüketim desteğinin uygulanma yöntemi, kapsamda olan düzenli  yardım programları ve aylıklar ile verilecek destek miktarının hanedeki kişi  sayısı kriterine göre belirlenmesi ve desteğe ilişkin diğer hususlara dair usul  ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Aile,  Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek.
 
Elektrik tüketim desteği kapsamında yapılan ödemeler, diğer sosyal  yardımlar ve aylıklar için yapılacak muhtaçlık hesaplaması ile genel sağlık  sigortası gelir tespitinde gelir olarak dikkate alınmayacak. 
ORTALAMA 2.5 MİLYON HANE 
Elektrik tüketim desteği hanedeki kişi sayısına göre belirlenecek. Hanede yaşayan kişi sayısı 2 veya daha az olanlara 75, 3 kişi olanlara 100, 4 kişi olanlara 125, 5 kişi ve daha fazla olanlara ise 150 kilovatsaat olmak üzere, her ay elektrik desteği verilecek. Faturadan düşülecek destek, 40 ila 80 lira aralığında olacak. Elektrik desteği, ortalama 2.5 milyon hanede 10 milyon kişiye sağlanacak.

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