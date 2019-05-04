Milyonlarca kişi merakla bekliyor! Maaşlarda artış ve ikramiyeler...

TÜİK tarafından dün açıklanan nisan enflasyonuyla birlikte, emeklilerin temmuzda maaşlarına en az yüzde 5 zam yapılması bekleniyor. Kesin zam oranları ise 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Yıl başında enflasyon TÜFE’de yüzde 20.30, ÜFE’de ise yüzde 33.64 olarak açıklanırken, enflasyona bağlı olarak belirlenen memur ve emekli maaşı zamları da bu oranlara göre belirlenmişti.

Buna göre, memur maaşı ve emekli memur aylıkları yüzde 10.7, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 10.2 artırıldı. En düşük memur aylığı 3133 TL’den 3512 TL’ye çıktı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocakta yüzde 10.19 zam aldı. Emekli ve memurlar yılbaşından sonra temmuzdaki ikinci zammı beklemeye başladı.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yapılacak artışın belli olması için ilk 6 aylık enflasyon verisi beklenirken memur ve memur emeklilerinin zam oranı, dün açıklanan enflasyona göre en az yüzde 5 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesinleşen zam oranı 3 Temmuz’da belli olacak.



Yüzde 5’lik artışa göre, en düşük memur emeklisi maaşı 118.98 lira artışla 2 bin 379 lira 59 kuruştan 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı da yüzde 5’i bulacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. 12 milyonu aşkın emeklinin temmuzda maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da zamlanacak. Oran yüzde 4 - 5’ten yüzde 8’e çıkarılırsa, emeklilerin ek ödemelerinde 215 liraya varan artış olacak.



Emekliler, 2018’de yasalaşan düzenleme gereği bu yıl iki de ikramiye alacak. Emeklilere bin liralık bayram ikramiyelerinin SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine farklı günlerde yatması bekleniyor. Emekliye bayramdan önce sadece ikramiye değil maaş da ödenecek. Memur emeklisi maaşını 1-5 Haziran’da alıyor.



Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da bin liralık ikramiyeden yararlanabilecek.



İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019’u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih SGK tarafından duyurulacak. Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor.



Emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak. Emeklilere yılda iki kez olmak üzere bin TL bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin 5510 sayılı kanunun ek 18’inci maddesinde, “Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez” hükmü yer alıyor.