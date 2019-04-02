Milyonlarca kişi bunu bekliyordu! Artık taksilerde...

İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 17 bin 395 ticari taksinin hizmet verdiğini söyleyen Aksu, taksi sayısı ile ilgili şunları söyledi:

"Şu andaki ticari taksi sayısı trafik yoğunluğundan dolayı belli saatlerde yetersiz gibi görünse de genel olarak yeterli"

2 BİN TAKSİ DAHA GELEBİLİR

Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile çalışma halinde olduklarını ifade eden Aksu, ekstra olarak 2 bin ticari taksinin daha yollara çıkabileceğini, bu taksilerin lüks hizmet vermek adına e veya d segmenti olacağını belirtti.

TAKSİLERDE KAMERA OLACAK MI?

Eyüp Aksu, güvenlik nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taksilerin tamamında kamera olması gerektiğine dair bir kararının olduğunu, alınan bu kararın ise bir süre ertelendiğini söyledi.

TAKSİLERİN HEPSİNDE KREDİ KARTI GEÇERLİ OLACAK

Günümüzde birçok kişi nakit yerine kredi veya banka kartı taşıyor. ATM-banka olmayan yerlerde taksiye binerken nakit sorununun yaşanmasına ilişkin de çalışmalarının olduğunu belirten Aksu şunları söyledi:

"Yolcu ile taksici esnafını buluşturan bir yazılım sistemi hazırlıyoruz. O sistemi hayata geçirince ticari taksilerde kredi kartı geçerli olacak. Kartla ödeme yapmanın detayları Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmada belli olacak"