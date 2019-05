Milyonlarca kişi bekliyordu! Yarın hesaplara yatacak

HÜKÜMET, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı.



EMEKLİLER

Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran’da. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle bayram ikramiyesi 31 Mayıs Cuma günü ödenecek.

12 MİLYON KİŞİ

1000’er lira tutarındaki ödemeler SSK’lı, Bağkur’lu ve memur dahil 12 milyon emekliye aynı gün yatacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. Toplam ödenecek ikramiye miktarı 10.7 milyar lira olarak hesaplandı. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar aylık bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek.



HİSSEYE GÖRE...

Dul ve yetimlere yatan ikramiye tutarları kafa karıştırıyor. Bu, ikramiyenin vefat eden sigortalının dul ve yetimine hissesi oranında ödenmesinden kaynaklanıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa; eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor.



MAAŞ 1-2-3 HAZİRAN’DA

SSK ve Bağkur emeklileri her ayın 17-28’i arasında maaşını çektiği için erken ödeme ayarlamasına gerek kalmadı. Ancak memur emeklileri her ayın 1’i ile 5’i arasında maaş alıyor. Bu yıl da bu tarih bayrama denk geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemesinin 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını belirtti.



İŞSİZLER

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 5 Haziran’daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti. İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü (yarın) hesaplara yatırılacak. Hak sahiplerine, 1016 lira ile 2031 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İŞKUR nisanda 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti. En yüksekten ödeme alana 10 ayda toplamda 20 bin liranın üzerinde ödeme yapılıyor.



30 GÜNDE BAŞVURU

Sigortalı olarak çalışanlar kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyorlar. Maaş için işsiz kalmadan önceki 120 gün sigorta priminin ödenmiş olması şart. Ayrıca, işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olmalı. Maaşı için işten çıkış belgesiyle ‘30 gün içinde’ İşkur’a başvurmak şart. Başvurlar iskur. gov.tr veya e-Devlet’ten yapılabiliyor.



İŞÇİLER

İLKİ OCAKTA YATTI

Taşeron şirketlerden kadroya geçen sürekli işçiler ve kamu işçileri için ödenecek olan ilave tediye yani ikramiye tarihleri ocak ayında açıklanmış ve ilk ödeme 31 Ocak’ta yapılmıştı. İlave tediyede ikinci ödeme Ramazan Bayramı öncesi 31 Mayıs’ta yapılacak. Ayrıca 4/D’li sürekli işçilere bayram öncesi 75 lira bayram harçlığı verilecek. Her iki ödeme işçilerin elini rahatlatacak.



10 GÜNLÜK HESAP

2 Nisan 2018’de taşeron şirketlerden genel idarelerde kadroya geçen 4/D’li sürekli işçilerde ilave tediyeden faydalanabilirken belediye şirketlerine geçiş yapan işçiler ilave tediye alamıyor. 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yılda 10 günlük ikramiye veriliyor. 5 günlük ücret tutarındaki ilk ikramiye ödemesini ocakta yapılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 08:32