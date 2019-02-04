Milyonlarca gencin gözü kulağı bu haberde! 6 ay asgari ücret alacaklar

3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde durduklarını söyleyen Erdoğan, bu düzenleme ile birlikte, bedelliyi bir kenara koyduklarını da ifade etti.

Erdoğan ortak yayında, "İnanıyorum ki, halkımızı gençlerimizi çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde, büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Böyle sistemle de, askerlikte çok daha herhalde, kısa zamanda da bunu zannediyorum açıklarız." dedi.

PEKİ BU DÜZENLEME NASIL OLACAK, SÜRELER NE ANLAMA GELİYOR?

Askerlik çağındaki 5 milyon gencin gözü kulağı yapılacak yeni düzenlemede. Uzmanlara göre, süre standarda kavuşturulacak ve nasıl geçirileceğinin belirlenmesi için seçenekler sunulacak.

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Fahri Erenel, hazırlıkları devam eden sistemi TRT Haber'e yorumladı.

Erenel, "Ana düşünce 9 ay gibi tek bir standarda getirmektir. Bununla 12 ay olan uzun dönem askerlik 9 aya yalnız tabi kısa dönem 6 aydan 9 aya çıkmış olacak. Kısa ve uzun dönem 9 ayda birleşecek." dedi.

"3 AY ZORUNLU ASKERLİK SONRASI 3 SEÇENEK OLACAK"

Erenel, askerlikte 3 aylık zorunlu dönem planlandığı görüşünde. Kalan 6 ayı geçirmek için ise 3 seçenek öngörülüyor. Bunlardan ilki bazı meslekler için geçerli olacak. Örneğin, doktor, hakim, öğretmen gibi yetişmesi uzun zaman alan meslek gurupları bu grupta değerlendirilecek.

"ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN 6 AYLIK SÜRE"

Erenel'e göre değerlendirilen iki alternatif daha var:

"Bedelli dediğimiz 3 ay eğitimden sonra bir bedel ödeyerek sadece 3 ay askerlik yapacak, diğeri ise 3 aylık temel eğitimi bitirdikten sonra ortalama şu an ifade edilen konu asgari ücret üzerinden maaş ödenerek kendilerine kalan 6 aylık sürelerini tamamlamaları şeklinde olacak."

Yeni düzenleme ile nihai karar çalışmalar sonunda verilecek.