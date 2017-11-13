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Milyonlarca gence istihdam fırsatı

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı işgücü piyasası araştırması yapıldı. Araştırma üç yılda 3.2 milyon gencin işe girmesinde yol haritası olacak

Milyonlarca gence istihdam fırsatı

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı işgücü piyasası araştırması yapıldı. Araştırma üç yılda 3.2 milyon gencin işe girmesinde yol haritası olacak

13 Kasım 2017 Pazartesi 08:50
Milyonlarca gence istihdam fırsatı
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HÜKÜMET, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı işgücü piyasaaraştırmasını yaptı. Araştırma, gelecek üç yılda 3.2 milyon genci işe yerleştirmede yol haritası olacak. Türkiye İş Kurumu tarafından yaklaşık 100 bin işyerini ziyaret ederek gerçekleştirilen "İşgücü Piyasası Talep Araştırması"nda dikkat çeken bazı başlıklar şöyle:
YARISI İMALAT-TİCARETTE
 
Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı 1 milyon 111 bin işyerinde 10 milyon 242 bin çalışanın yarısı imalat ve ticaret sektöründe çalışıyor. Çalışan her dört kişiden üçünün erkek olduğu gözleniyor.
 
ÇALIŞANI EN FAZLA OLAN 10 MESLEK
 
Çalışanı en fazla olan mesleklerin başında, satış danışmanı, büro elemanı, temizlik görevlisi, garson, beden işçisi, şoför-yük taşıma, işletmeci, makineci (dikiş) güvenlik görevlisi, muhasebeci geliyor.
 
10 İŞYERİNDEN 1'İ ELEMAN ARIYOR
 
Araştırma kapsamındaki 1 milyon 111 bin işyerinde 114 bin 227'sinde açık iş bulunuyor. Bu işyerlerinde 286 bin kişilik açık var.
 
AÇIK İŞTE TURİZM-GAYRİMENKUL İLK SIRADA
 
İkiden fazla istihdamlı işyerlerinde açık iş oranı yüzde 2.7'yi buluyor. Açık iş oranı en yüksek sektörler içinde yüzde 4.2 ile konaklama-yiyecek hizmeti, yüzde 4.1 ile gayrimenkul faaliyetleri bulunuyor. Bunu, imalat, bilgi-iletişim, toptan ve perakende ticaret, inşaat, kültür, sanat, madencilik, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmetler izliyor.
 
HER ÜÇÜNDEN BİRİ İMALAT
 
Türkiye genelinde ise her üç açık işten biri (yüzde 35.5) imalat sektöründe bulunuyor. Bunu toptan-perakende ticaret, konaklama ve yiyecek faaliyetleri izliyor.
 
GENÇLERDE ARANAN 10 ÖZELLİK
 
İşveren işe alacağı gençlerde özellikle 10 başlığa önem veriyor. Sabah'ın haberine göre, mesleki teknik bilgi-tecrübe, fizikibedensel yeterlilik, iletişim-ifade yeteneği, takım çalışması, bilgisayar kullanımı, sorun çözme-insiyatif alma, satış-pazarlama becerisi, hesap yapabilme (analitik beceri), proje tabanlı çalışma, yabancı dil.
 
PATRONLAR İŞKUR'A GÜVENİYOR
 
İŞKUR hizmetlerinden yararlanan işyeri oranı her geçen yıl artıyor. Çalışma kapsamındaki 1.1 milyon işyerinin yüzde 24.7'si bu yıl kurum hizmetlerinden yararlandı. Yirmi kişiden fazla personel çalıştıran işyerlerinin yüzde 61'i, 10-19 kişi çalıştıranların da yüzde 47.7'si İŞKUR'u tercih etti.
 
EN ÇOK ARANAN ELEMANLAR
 
En çok garson, makineci, ön muhasebeci, şoför-yük taşıma, ahşap mobilya imalatçısı, gaz altı kaynakçısı, muhasebeci aranıyor.
 
BÖLGELERE GÖRE ELEMAN İHTİYACI BELİRLENDİ
 
Her 10 yerden biri eleman arıyor, patronlar 10 özellik arıyor.
 
Açık işte turizm, gayrimenkul, imalat, bilgi-iletişim başı çekiyor.
 
Patron teknik bilgi, takım çalışması, analitik beceri istiyor.
 
Makine-inşaat mühendisi, mimar, yazılım destek uzmanı aranıyor.
 
Güzellik, hasta-yaşlı bakım elemanlarına fırsat kapısı açılıyor.
 
206 bin işyeri 2 bin meslekte 464 bin kişiyi bulmakta zorlanıyor.
 
114 bin işyeri 286 bin eleman arıyor.
 
Büyük işletmelerin yüzde 61'i İŞKUR'la çalışıyor.
 
Makineci, garson, satış elemanı aranıp da bulunamıyor.
 
Acil eleman ihtiyacı bölgelere göre değişiyor.
 
Sigorta sektöründe beş meslek ön plana çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
IşgücüPiyasaAraştırmaIstihdam
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