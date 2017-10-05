Milyonlarca gence iş fırsatı

"İŞ Kulüpleri Projesi"yle mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama, kariyer planlama, telefonla görüşme gibi hem teorik hem pratik bilgilerle gençler kısa sürede iş bulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, iş kulüpleriyle gençlere fırsat penceresi açtıklarını söyledi.
PROJE 9 İLDE START ALDI
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'nun start verdiği proje ilk etapta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Çanakkale, Denizli, Sakarya, Trabzon ve Mersin'de uygulanacak. Projeyle dezavantajlı gruplara iş arama motivasyonu kazandırılması, çalışmak isteyen herkese göre iş olduğu fikrinin oluşması, iş arama kanallarının gösterilmesi ve kişilerin özgüveninin yükselmesi hedefleniyor. Kulüplerde hedef grupların ihtiyaçlarına göre müfredat belirlenecek. 4 günden 2 haftaya kadar değişen programlar düzenlenecek. Kulüplerde gençlere özgeçmiş hazırlamadan iş görüşmelerinde mülakat yapma tekniklerine kadar birçok başlıkta eğitim verilecek.
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