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Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor! İşte o fiyatlar...

Eylül ayı enflasyonu tek haneye geriledi. Evi kirada olan ya da kiracı olanlar için eylül ayı zam oranı da belli oldu. İşte bu ay kiraya yapılacak zam oranı ve zamlı kiralar...

EKONOMİ 04.10.2019, 08:45 04.10.2019, 08:54
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor! İşte o fiyatlar...
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Eylül ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte bu ay kiraya yapılacak zam da belli oldu.

 

Eylül ayında enflasyon yüzde 9.26 olarak gerçekleşti. Kira hesaplaması 12 ayın ortalamasına göre yapıldığı için yüzde 18.47 oranında zam yapılması gerekiyor.

 

İşte kiraya göre zam oranları

 

1000 lira kira

 

Zamlı kira: 1184,7 lira

 

1100 lira kira

 

Zamlı kira: 1303.17 lira

 

1300 lira kira

 

Zamlı kira: 1540.11 lira

 

1500 lira kira

 

Zamlı kira: 1777.05 lira

 

1600 lira kira

 

Zamlı kira: 1895.52 lira

 

1700 lira kira

 

Zamlı kira: 2013.99 lira

 

 

1800 lira kira

 

Zamlı kira: 2132.46 lira

 

1900 lira kira

 

Zamlı kira: 2250.93 lira

 

2000 lira kira

 

Zamlı kira: 2369.4 lira

 

2100 lira kira

 

Zamlı kira: 2487.87 lira

 

2200 lira kira

 

Zamlı kira: 2606.34 lira

 

2300 lira kira

 

Zamlı kira: 2724.81 lira

 

2400 lira kira

 

Zamlı kira: 2843.28 lira

 

2500 lira kira

 

Zamlı kira: 2961.75 lira

 

3000 lira kira

 

Zamlı kira: 3554.1 lira

 

3250 lira kira

 

Zamlı kira: 3850.2 lira

 

3500 lira kira

 

Zamlı kira: 4146.45 lira

 

4000 lira kira

 

Zamlı kira: 4738.8 lira

 

5000 lira kira

 

Zamlı kira: 5923.5 lira

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