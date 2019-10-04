Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor! İşte o fiyatlar...

Eylül ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte bu ay kiraya yapılacak zam da belli oldu.

Eylül ayında enflasyon yüzde 9.26 olarak gerçekleşti. Kira hesaplaması 12 ayın ortalamasına göre yapıldığı için yüzde 18.47 oranında zam yapılması gerekiyor.

İşte kiraya göre zam oranları

1000 lira kira

Zamlı kira: 1184,7 lira

1100 lira kira

Zamlı kira: 1303.17 lira

1300 lira kira

Zamlı kira: 1540.11 lira

1500 lira kira

Zamlı kira: 1777.05 lira

1600 lira kira

Zamlı kira: 1895.52 lira

1700 lira kira

Zamlı kira: 2013.99 lira

1800 lira kira

Zamlı kira: 2132.46 lira

1900 lira kira

Zamlı kira: 2250.93 lira

2000 lira kira

Zamlı kira: 2369.4 lira

2100 lira kira

Zamlı kira: 2487.87 lira

2200 lira kira

Zamlı kira: 2606.34 lira

2300 lira kira

Zamlı kira: 2724.81 lira

2400 lira kira

Zamlı kira: 2843.28 lira

2500 lira kira

Zamlı kira: 2961.75 lira

3000 lira kira

Zamlı kira: 3554.1 lira

3250 lira kira

Zamlı kira: 3850.2 lira

3500 lira kira

Zamlı kira: 4146.45 lira

4000 lira kira

Zamlı kira: 4738.8 lira

5000 lira kira

Zamlı kira: 5923.5 lira