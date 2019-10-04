Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor! İşte o fiyatlar...
Eylül ayı enflasyonu tek haneye geriledi. Evi kirada olan ya da kiracı olanlar için eylül ayı zam oranı da belli oldu. İşte bu ay kiraya yapılacak zam oranı ve zamlı kiralar...
Eylül ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte bu ay kiraya yapılacak zam da belli oldu.
Eylül ayında enflasyon yüzde 9.26 olarak gerçekleşti. Kira hesaplaması 12 ayın ortalamasına göre yapıldığı için yüzde 18.47 oranında zam yapılması gerekiyor.
İşte kiraya göre zam oranları
1000 lira kira
Zamlı kira: 1184,7 lira
1100 lira kira
Zamlı kira: 1303.17 lira
1300 lira kira
Zamlı kira: 1540.11 lira
1500 lira kira
Zamlı kira: 1777.05 lira
1600 lira kira
Zamlı kira: 1895.52 lira
1700 lira kira
Zamlı kira: 2013.99 lira
1800 lira kira
Zamlı kira: 2132.46 lira
1900 lira kira
Zamlı kira: 2250.93 lira
2000 lira kira
Zamlı kira: 2369.4 lira
2100 lira kira
Zamlı kira: 2487.87 lira
2200 lira kira
Zamlı kira: 2606.34 lira
2300 lira kira
Zamlı kira: 2724.81 lira
2400 lira kira
Zamlı kira: 2843.28 lira
2500 lira kira
Zamlı kira: 2961.75 lira
3000 lira kira
Zamlı kira: 3554.1 lira
3250 lira kira
Zamlı kira: 3850.2 lira
3500 lira kira
Zamlı kira: 4146.45 lira
4000 lira kira
Zamlı kira: 4738.8 lira
5000 lira kira
Zamlı kira: 5923.5 lira
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