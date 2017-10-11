Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Ocakta 212 lira zam geliyor

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni zam oranlarını öğrenmeye başladı. Sabah'ta yer alan habere göre açıklanan enflasyon oranlarına göre yapılan hesaplamalarda üç ayrı zam ihtimali beliriyor. Buna göre emeklilerin Ocak ayında yüzde 3, yüzde 3,5 ve yüzde 5,01 oranında zam alması gündemde.

UZMANLAR YÜZDE 3 YA DA 3,5 SEVİYESİNDE ZAM BEKLİYOR

Temmuz- Eylül dönemi enflasyonu yüzde 1.32 olarak gerçekleşti. Uzmanlar, bu rakamlar doğrultusunda 2017'nin ikinci yarısındaki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 3 ya da 3.5 seviyesinde olacağını belirtiyor.

OCAK AYINDA YAPACAK

Eylül'de yıllık enflasyon ise yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. 2017 yılı enflasyonunun da bu seviyede gerçekleşmesi halinde, 2017'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5.01 çıkacak. Bu durumda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.01 olacak.