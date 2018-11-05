Milyonlarca emekliye müjde! İşte Ocak ayında yapılacak zam oranı

TÜFE'deki gerçekleşmeye göre memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisine yapılan zammın dışında enflasyon farkı oluşursa bu farka göre bir zam yapılıyor. Buna enflasyon farkı zammı deniliyor. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemde TÜFE'deki artış yüzde 12'ye yaklaşmış durumda. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3,5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek.

8 PUANIN ÜZERİNDE FARK OLUŞTU

Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yılın ikinci 6 aylık döneminde yüzde 3,5'lik bir zam almıştı. Şuana kadar dört aylık dönemde verilen zam oranı ile enflasyon arasında 8 puanın üzerinde bir fark oluştu.

KESİN RAKAM ARALIK'TA NETLEŞECEK

Kesin rakam Aralık ayının enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek. Şuan itibariyle memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisinin maaş zamları aldığı zammın iki katından fazla oluşmuş durumda.