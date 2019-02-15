Milyonlarca emekliye müjde! Bu yıl çifte kazanç var

2019 yılında emekliler 2 bin lira ikramiye alacak. Biner liradan oluşan iki ikramiye ödemeleri Mayıs sonu ve Ağustos sonunda yapılacak. Ayrıca evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara verilen destekte düzenleme yapılacak.Meclis'e gönderilen düzenlemeye göre, evde bakım desteği için aranan gelir şartında emeklilere verilen bayram ikramiyeleri dikkate alınmayacak. Söz konusu destek bayram ikramiyeleri nedeniyle kesilmeyecek. Böylece çifte kazanç sağlanacak.

İKRAMİYELER NEDENİYLE AYLIK GELİRLERDE ARTIŞ YAŞANDI

Şu anevde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ayda bin 305 lira 97 kuruş destek veriliyor. Bu destekten yararlanmak için hanedeki kişi başı gelirin aylık gelirin brüt asgari ücretin aylık net tutarının 3'te 2'sinden az olması gerekiyor. 2018'de 967,27 lira olan gelir sınırı 2019'da bin 219 lira 34 kuruş oldu. Bayramlarda emeklilere biner liralık ikramiye ödenmeye başlanmasıyla emeklinin aylık gelirinde 166,66 lira artış yaşandı. Bu da bazı kişilerin gelir sınırını aşması nedeniyleevde bakım desteğinin kesilmesine neden olmuştu.

ÖDENMEYEN PARALAR BİR DEFADA VERİLECEK

Yapılacak yeni düzenlemeyle evde bakım desteği için aylık gelir hesaplamalarına bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek. Böylece söz konusu sıkıntı ortadan kalkmış olacak. İkramiyeler nedeniyle evde bakım hizmeti desteği kesilenler tekrar bu hizmetten yararlanmaya başlayacak. Ödenmeyen yardım tutarları da bir defada kendilerine ödenecek.

YÜZDE 50 VE ÜZERİNDE ENGEL OLMASI GEREKİYOR

Evde bakım desteği hizmetinden geçtiğimiz yıl 513 bin 276 kişi faydalandı. Söz konusu hizmete geçen yıl 6,8 milyar lira kaynak aktarıldı. Evde bakım desteğinden yararlanmak için tek şart gelir değil. Bu ödeme için Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor.