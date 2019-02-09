Milyonlarca emekliye müjde! 2019 yılı ikramiyeleri...

EMEKLİLER bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi bayram ikramiyesi alacak. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemeleri ise Mayıs ve Ağustos'ta cebine koyacak.

Biner lira bayram ikramiyesinin ilkinin 27-31 Mayıs'ta, ikincisinin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi beklenirken, bu imkandan sadece mevcut emekliler değil, yeniler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar, bu yıl 2 bin TL ikramiye alabliecek.

İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor.

Emeklilerin hesabına bin lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak.

Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koyacak. Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak.

Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi'ne denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.

Yine bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bin liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra, ikinci ikramiye yatırılmadan önce emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak.

Ödemelerin kesin tarihini SGK duyuracak.