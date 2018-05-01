Milyonlarca emekliye her bayram ikramiye! İşte alacakları rakam

BAŞBAKAN Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda emekli, öğrenci, genç girişimci, Bağ-Kurlu, konut sahibi, devletle borçlu her kesimi ilgilendiren bir dizi karar alındı. Toplam maliyeti 24 milyar TL olarak reform paketini anlatan Yıldırım, "Türkiye son 10 yılda genç, orta yaşlı, kadın erkek 10 milyon vatandaşa istihdam sağladı. Bu istihdam 28 AB ülkesinin bu süre içerisinde oluşturduğu istihdamdan daha fazla. Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağlayarak neticede yüzde 7.4'lük bir büyümeyi gerçekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. Ekonomide, vergilerde planladığımız, hedeflediğimiz değerlerin üzerinde ilk 3 ay sonuçları geldi. Ve bundan sonra yaz da geldi, hem turizmde hem tarımda birçok alanda çok daha iyi sonuçlar gelecek" dedi.

Yıldırım, alınan kararları ise şöyle sıraladı:

1- YENİDEN YAPILANDIRMA

Maliye, gümrük, sigortayla, İl özel idareleri, belediyeler yani kamu kuruluşlarına borçlu vatandaşın vergi ve prim borçları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları, kara yolu taşıma kanuna göre kesilen cezalar, seçim cezaları, askerlikle, nüfusla, RTÜK cezaları da kapsamda olacak. Vatandaşla el sıkışılıyor. Yeniden yapılandırma için tarih 31 Mart 2018 tarihinden önceki borç ve alacaklar.

2 - MATRAH ARTIŞI

Geçmiş 5 yıla ait matrah artışı yapanlara kolaylık getirilecek. Vergi takibinde olan, uzlaşmazlık sürecinde olan ve inceleme sürecinde olan bütün mükelleflere kolaylık sağlanacak.

3- STOK AFFI

Geçmiş yıllara ait stoklarla ilgili düzenleme yapılacak. Stokta olup da, kayıtlarında gözükmeyenler için işletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan veriliyor. Vatandaşlar Temmuz ayı sonuna kadar başvuru yapacak. Takip eden 36 ay içinde de borçlarını ödeyebilecek. 3 yıllık kolaylık getiriliyor. Peşin ödeme olması halinde indirim yapılacak, gecikme faizinin yüzde 90'ını ödenmeyecek. Sadece yüzde 10 ödenerek hesap kapatılacak.

4- DESTEK PRİMİ BORÇLARI SİLİNİYOR

Emeklilerin yüzde 15'lik destek priminden kaynaklı borçları tamamen siliniyor.

5- BAĞKUR BORÇLULARINA KOLAYLIK

BAĞ-KUR borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnafların sorunu çözülüyor. Borcu olsa da sağlık hizmeti almaya devam edecek.

6- GENÇ GİRİŞİMCİLERE KOLAYLIK

18-29 yaş arası genç girişimcilere 3 yıla kadar getirilen gelir vergisi kolaylığına prim desteği ekleniyor. 1 yıl boyunca BAĞ KUR primi devlet tarafından ödenecek.

7- YAŞLI AYLIKLARI 2 KAT ARTIRILDI

2022 sayılı kanuna göre 3 ayda bir ödenen, aylık 266 TL'lik yaşlı aylığı 2 kat artırıldı. Aylık 500 TL'ye çıkarılan yaşlı aylığı üç ayda bir bin 500 TL olacak. Bu haktan yararlanan 600 bin civarında 65 yaş ve üzeri kişi var.

8- ÖĞRENCİLERE AF

Çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen yaklaşık 500 bin üniversite öğrencisine teröre bulaşmamış, terörle iltisakı olmamaları şartıyla üniversiteye dönüş imkanı sağlanıyor. Tüm öğrenciler kapsamda olacak.

9- İMAR BARIŞI

2000 yılından önce yapılmış yaklaşık 12-13 milyon binaya dönük imar barışı getiriliyor. Mülkiyet sorunu olan, tapusu bulunmayan binalara yapı kayıt belgesi verilecek. Başbakan Yıldırım bunun bir imar affı olmadığının altını çizdi. Yıldırım, "Bu bir imar barışıdır. İmar affı olsa, artık bu hakkı aldıktan sonra istediği gibi yıkar yapar kat fazla atar, sınırları geliştirir emsalini değiştirir. Bunlar yok" dedi. Yıldırım buradan hatırı sayılır bir kaynak oluşacağını ve kaynağın deprem dönüşümüne, yaşanır kentsel dönüşüm çalışmalarında kaynak olarak kullanacağını açıkladı. İstanbul Sultanbeyli'de de tapular ihale yerine emlak beyan değeri üzerinden verilecek.

10- ÇİFTÇİLERE ECRİ MİSİL KOLAYLIĞI

Hazine arazini kullanan çiftçiler isterlerse kullandıkları araziyi 10 yıl sonra satın alabilecek ya da ecri misil süresini 10 yıl daha uzatabilecek. Son üç yıldır ecri misil ödeyenlere ihalesiz olarak bu kolaylıktan yararlanma imkanı sağlanacak. Kullanıcı ecri misilin yarısını ödeyecek.

11- ÇAY FİYATI

2,45: Yaş çay kilo fiyatı yaklaşık yüzde 16'lık artışla 2 lira 45 kuruş olarak açıklandı.

12- BAYRAM PRİMİ

12 Milyon emekli ile devletten aylık alan şehit yakını, gazi, köy korucusu gibi tüm kesimlere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce 1000 lira prim ödenecek. Ödeme ilk Ramazan Bayramı'nda başlayacak.

"KAYNAK SIKINTISI YOK"

Yıldırım muhalefetin "gömü mü buldunuz?" diye sorarak "yaygara" yapmaya başlayacağını söyledikten sonra kaynak sıkıntısı olmadığını vurguladı ve şunları söyledi: Ak Parti 15 yılda Türkiye'yi 3.5 kat büyüttüğüne göre bütçe rakamlarını 120 milyarlardan 750 milyara kadar çıkardığına göre bunların da tabi ki karşılığı olacaktır, vardır. Hamd olsun 2018'de Maliye Bakanı'nın koyduğu hedeflerin üzerinde gelirler var. Dolayısıyla kaynakla ilgili sıkıntımız yok. Yani bütün bu bahsettiğim kalemler, vatandaşımız devletle helalleştiği için oradan para gelecek. Çeşitli satışlar var, oradan gelirler var. Bütün bunların hesabını kitabını yaptı arkadaşlar." Yıldırım, 'paketin seçim öncesi açıklanmış olması muhalefet tarafından eleştirilir mi?' sorusuna ise "Eleştiri getirmezlerse şaşarım. Benim babaannemin çok güzel lafı var, "Üfle evladım üfle, kaval elin, yel Allah'ın" Muhalefetinki de böyle. Biz üflemiyoruz, ses çıkarıyoruz. Söylüyoruz ve yapıyoruz aradaki fark bu" dedi.