Milyonlarca emeklinin zam oranı belli oldu! İşte yeni emekli maaşları

TÜM emeklilerin maaşı Ocak'ta zamlanacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon gösterecek. Bunun 3 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz- Eylül enflasyonu yüzde 9,34 olarak gerçekleşti. Pazartesi günü de Ekim enflasyonu belli olacak, zam oranı büyük ölçüde şekillenecek.

KİME, NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, 2019 Programı'ndaki tahmine göre yüzde 10,65 oranında, Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre ise yüzde 13,78 olarak gerçekleşecek. Merkez Bankasının tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 13,12 olacak.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MAAŞLAR

Eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 533 lira 83 kuruştan bin 735 lira 7 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklilerinde de bin 79 lira 59 kuruştan bin 221 lira 23 kuruşa çıkacak. Yüzde 13,12'lik artışla en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 938 lira 38 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'larda bin 21 lira 39 kuruştan bin 155 lira 40 kuruşa ulaşacak.

Emeklilerin zamlarını belirleyecek son enflasyon oranı 3 Ocak'ta açıklanacak.