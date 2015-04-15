Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte

15 Nisan 2015 Çarşamba 10:08
Rakamların beklentilerin üzerinde gelmesi, ilk 6 aylık enflasyona, dolayısıyla da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zamma ilişkin tahminleri yükseltti. Memurların ve memur emeklilerinin de şimdiden enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. Kesin durum, Nisan, Mayıs Haziran enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Ocak ayında maaşları enflasyona bağlı olarak yüzde 2.33 artan emeklilerin, Temmuz zammı da şekillenmeye başladı.
SEYYANEN ARTIŞ DA VAR
Bu yılın ilk 3 aylık döneminde enflasyon yüzde 3.03 çıktı. Uzmanlar, enflasyonun aynı çizgide devam etmesi durumunda ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 4-5 aralığında olabileceğini, dolayısıyla da emeklilerin bu kadar zam alabileceğini ifade ediyor.Takvim'in haberine göre, bu zammın ardından seyyanen zam devreye girecek. Buna göre; maaşı bin lira ve altında olan emekliler 100 lira seyyanen zam alacak.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI
Maaşları Ocak ayında yüzde 3 artan yaklaşık 2.5 milyon memur ve 1.9 milyon memur emeklisi ise Temmuz'da toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 3 zam alacak.Ayrıca bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 3'ü aşarsa bunun da farkı verilecek. Enflasyon şimdiden yüzde 3'ü aştı. Böylece memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. Ancak farkın kesinleşmesi için Temmuz ayı beklenecek.
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Son Güncelleme: 15.04.2015 09:09