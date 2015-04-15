Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte

Rakamların beklentilerin üzerinde gelmesi, ilk 6 aylık enflasyona, dolayısıyla da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zamma ilişkin tahminleri yükseltti. Memurların ve memur emeklilerinin de şimdiden enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. Kesin durum, Nisan, Mayıs Haziran enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Ocak ayında maaşları enflasyona bağlı olarak yüzde 2.33 artan emeklilerin, Temmuz zammı da şekillenmeye başladı.

SEYYANEN ARTIŞ DA VAR

Bu yılın ilk 3 aylık döneminde enflasyon yüzde 3.03 çıktı. Uzmanlar, enflasyonun aynı çizgide devam etmesi durumunda ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 4-5 aralığında olabileceğini, dolayısıyla da emeklilerin bu kadar zam alabileceğini ifade ediyor.Takvim'in haberine göre, bu zammın ardından seyyanen zam devreye girecek. Buna göre; maaşı bin lira ve altında olan emekliler 100 lira seyyanen zam alacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI