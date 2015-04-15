Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte

10 milyon 953 bin emeklinin ve yaklaşık 2.5 milyon memurun maaşı Temmuz'da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memurlar ve memur emeklileri ise fark alıp almayacağını öğrenmek için enflasyon verilerini yakından izliyor. İlk ipuçları gelmeye başladı. İlk 3 aylık enflasyon yüzde 3.03 çıktı

Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte

10 milyon 953 bin emeklinin ve yaklaşık 2.5 milyon memurun maaşı Temmuz'da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memurlar ve memur emeklileri ise fark alıp almayacağını öğrenmek için enflasyon verilerini yakından izliyor. İlk ipuçları gelmeye başladı. İlk 3 aylık enflasyon yüzde 3.03 çıktı

15 Nisan 2015 Çarşamba 10:08
Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte
banner404
Rakamların beklentilerin üzerinde gelmesi, ilk 6 aylık enflasyona, dolayısıyla da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zamma ilişkin tahminleri yükseltti. Memurların ve memur emeklilerinin de şimdiden enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. Kesin durum, Nisan, Mayıs Haziran enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Ocak ayında maaşları enflasyona bağlı olarak yüzde 2.33 artan emeklilerin, Temmuz zammı da şekillenmeye başladı. 
SEYYANEN ARTIŞ DA VAR
Bu yılın ilk 3 aylık döneminde enflasyon yüzde 3.03 çıktı. Uzmanlar, enflasyonun aynı çizgide devam etmesi durumunda ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 4-5 aralığında olabileceğini, dolayısıyla da emeklilerin bu kadar zam alabileceğini ifade ediyor.Takvim'in haberine göre, bu zammın ardından seyyanen zam devreye girecek. Buna göre; maaşı bin lira ve altında olan emekliler 100 lira seyyanen zam alacak.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI
Maaşları Ocak ayında yüzde 3 artan yaklaşık 2.5 milyon memur ve 1.9 milyon memur emeklisi ise Temmuz'da toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 3 zam alacak.Ayrıca bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 3'ü aşarsa bunun da farkı verilecek. Enflasyon şimdiden yüzde 3'ü aştı. Böylece memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. Ancak farkın kesinleşmesi için Temmuz ayı beklenecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 15.04.2015 09:09
Anahtar Kelimeler:
Emeklilere MüjdeEmekli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
İŞKUR 100 bin eleman arıyor
İŞKUR 100 bin eleman arıyor
Yatırımda büyük kolaylık
Yatırımda büyük kolaylık

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim