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Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! Maaşlar 500 lira artacak

Emeklilerin Ocak zammında enflasyon belirleyici olacak. Merkez'in verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,46 zam, memur emeklilerine ise ilave 3,46 enflasyon farkı göründü. Buna göre ek ödemeler dahil emeklilerin maaşı Ocak'ta 500 liraya kadar artacak.

EKONOMİ 07.09.2019, 09:26
Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! Maaşlar 500 lira artacak
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EMEKLİNİN gözü - kulağı Ocak ayı zammında. Yapılacak zam oranıyla ilgili en belirleyici etken enflasyon olacak. Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yansıtılacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 8,46 ZAM

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,46 zam, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3,46 fark göründü.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 8,46 ZAM

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,46 zam, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3,46 fark göründü.

99,99 İLE 498,06 ARASINDA ARTIŞ OLACAK

Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 99,99 ile 498,06 lira arasında artış olacak.

EN YÜKSEK AYLIK 6 BİN 385 LİRAYA ULAŞACAK

Ek ödemeli en düşük aylık bin 181 liradan bin 281 liraya çıkacak. En yüksek aylık da ek ödeme dahil 5 bin 887 liradan 498 lira artışla 6 bin 385 liraya ulaşacak

#Emekli #maaş #zam
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