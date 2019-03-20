Milyonlarca emekli bekliyordu! Yüzde 5 zam

OCAKTA tüm emeklilere, Şubat'ta da ek ödeme dahil aylığı bin liranın altında olanlara zam yapılırken, gelirler Temmuzda da artacak.

Tüm emekliler Temmuz'da zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri de fark alıp almayacağını öğrenmek için bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyonu merakla bekliyor.

Ancak enflasyon ne kadar çıkarsa çıksın, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin.

Memurlar için yapılan toplu sözleşmede Temmuz ayı zam oranı yüzde 5 olarak belirlenmiş, 2019'un ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark verileceği karara bağlanmıştı.

Buna göre; memur emeklilerinin maaşına Temmuz'da yüzde 5 zam yapılacak, ayrıca enflasyon farkı da oluşursa bu da maaşlara yansıtılacak.

2 AYLIK YÜZDE 1.23

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını ise 2018'in ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon gösterecek.

Bunun şu ana kadar ilk 2 aylık döneminin verisi belli oldu.

Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 1.23 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin tahmini Ocak- Haziran enflasyonunun yüzde 5 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde.