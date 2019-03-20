OCAKTA tüm emeklilere, Şubat'ta da ek ödeme dahil aylığı bin liranın altında olanlara zam yapılırken, gelirler Temmuzda da artacak.
Tüm emekliler Temmuz'da zam alacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri de fark alıp almayacağını öğrenmek için bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyonu merakla bekliyor.
Ancak enflasyon ne kadar çıkarsa çıksın, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin.
Memurlar için yapılan toplu sözleşmede Temmuz ayı zam oranı yüzde 5 olarak belirlenmiş, 2019'un ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark verileceği karara bağlanmıştı.
Buna göre; memur emeklilerinin maaşına Temmuz'da yüzde 5 zam yapılacak, ayrıca enflasyon farkı da oluşursa bu da maaşlara yansıtılacak.
2 AYLIK YÜZDE 1.23
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını ise 2018'in ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon gösterecek.
Bunun şu ana kadar ilk 2 aylık döneminin verisi belli oldu.
Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 1.23 olarak gerçekleşti.
Ekonomistlerin tahmini Ocak- Haziran enflasyonunun yüzde 5 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde.
Milyonlarca emekli bekliyordu! Yüzde 5 zam
Milyonlarca emekli temmuzda yapılacak zammı heyecanla bekliyor. Memur emeklilerine yüzde 5 zam yapılacak. 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da alacaklar.
OCAKTA tüm emeklilere, Şubat'ta da ek ödeme dahil aylığı bin liranın altında olanlara zam yapılırken, gelirler Temmuzda da artacak.