Milyonlarca emekli bekliyordu 2 bin TL bayram ikramiyesi...

YAKLAŞIK 12.3 milyon emekli, bayram ikramiyesi ek gelir imkanı elde ediyor.



Emekliler, ilk kez geçen yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde paralarını aldı.



İkramiye bu yıl da devam edecek. İşte ikramiye ile ilgili bilinmesi gerekenler:

Kimler yararlanacak?



Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara veriliyor.



Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödeniyor.

Kime, ne kadar ödeniyor?



Emekliler ve maluller biner lirayı alıyor. Ödeme, Ramazan ve Kurban bayramları öncesi yapılıyor.

Emekli vefat etmişse ne olacak?



Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ikramiye ödeniyor.



Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; eşe 500, çocuğa ise 250lira tutarında ikramiye ödemesi yapılıyor.

2 aylık alanlar ne yapacak?:



Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alıyor. Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınıyor.

Örneğin; dul eşin kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 70, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 700 lira oluyor.