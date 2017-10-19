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Milyonlarca çalışana müjde! Ertelenen sigorta pirimleri bu ay ödeniyor

Milyonlarca çalışanın 8 ay ertelenen sigorta pirimi ödemeleri bu ay başlayıp üç ay sürecek ve faiz alınmayacak. Zamanında ödemeyene teşvik yok

Milyonlarca çalışana müjde! Ertelenen sigorta pirimleri bu ay ödeniyor

Milyonlarca çalışanın 8 ay ertelenen sigorta pirimi ödemeleri bu ay başlayıp üç ay sürecek ve faiz alınmayacak. Zamanında ödemeyene teşvik yok

19 Ekim 2017 Perşembe 09:14
Milyonlarca çalışana müjde! Ertelenen sigorta pirimleri bu ay ödeniyor
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EKİM ayı ile birlikte hem çalışanlar hem de işverenler için çok önemli bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu yılın başında hükümet sigorta primlerinin 8 ay kadar ertelenmesi kararı almıştı. Asgari ücrete gelen zam sonrası işverenlerin maliyet yükünü hafifletmek maksadıyla hem prim desteği sağlanmış hem de ödemeler faizsiz olarak ertelenmişti. Bu yıl alınan ilave istihdamlarda da prim ve vergiler devlet tarafından ödenmişti. Bu teşvikler hâlâ devam ediyor.  Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre yüzbinlerce işveren bu karar ile rahatlamıştı. Şimdi bu primlerin ödenme zamanı geldi. Ekim, kasım ve aralık aylarında ödenecek primlerden herhangi bir faiz ya da gecikme zammı alınmayacak.

TARİHLER BELLİ OLDU

Aralık 2016'ya ait ertelenen primler 31.10.2017'ye kadar ödenecek. Böylece bu ay ilk ertelenen primler yatırılmış olacak. Ocak 2017'ye ait primlerin ise 30.11.2017'ye kadar ödenmesi gerekiyor. Şubat 2017'ye ait primlerin son ödeme günü ise 26 Aralık 2017 olarak belirlendi. Bu ertelemeden yararlanmak için işverenlerin  Sosyal Güvenlik Kurumu'na ( SGK) olan diğer borçlarını zamanında ödemesi gerekiyor. Çünkü damga vergisi işsizlik sigortası primleri gibi bazı ödemeler ise ertelenmemişti.  Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ( SGK) bu ödemelerle ilgili bir de uyarısı var. Belirtilen tarihlerde ödeme yapılmadığı takdirde borç ortaya çıkacağı gibi, işverenler sigorta prim teşvik ve desteklerinden de yararlanamayacaklar. O yüzden bu tarihlere kadar ödemelerin yapılması önem kazanıyor. Ödenmediği takdirde bu borçlar için gecikme cezası da gündeme gelebilecek,  Sosyal Güvenlik Kurumu, ödenmeyen borçlar için takip de başlatabilecek.

EMEKLİYE AYRILAN PAY YÜKSELDİ

2018 bütçesiyle emekliler için ayrılan pay da ortaya çıkmış oldu. Buna göre, 2017'de emekli aylıkları için ayrılan pay 209.6 milyar lira iken, 2018'de bu rakam 25.5 milyar lira artışla 235.1 milyar liraya yükseliyor. Yine sosyal güvenlik bütçesinden ayrılan pay da yüzde 67.3'ten 67.9'a çıkıyor. Böylece 2002'den bu yana emekliler için ayrılan pay en yüksek noktaya ulaşıyor.

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