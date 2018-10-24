Milyonlarca çalışana ikramiye müjdesi! Ödeme bin lirayı aşacak

KADROYA geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere ilave tediye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak.

Belediye şirketlerinde kadroya geçen işçiler ilave tediye alamayacak. Bir yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. Posta'nın haberine göre ilave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Dolayısıyla 26 günlük ilave tediyeler de bu yıl ödenecek.

ÖDEME BİN LİRAYI AŞACAK

İkramiyelerin 17 Ağustos'ta ilk taksidi ödendi. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar.

İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenecek.