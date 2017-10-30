Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Cezaya itiraz edebilirsiniz

ARAÇLARIN camında film olması nedeniyle vatandaşlara ceza kesilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirten Tüketicilerin Haklarını Savunma Derneği Başkanı Ahmet Salgut, "Polisler cezayı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'görüşü engelleyecek veya kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya" diye devam eden maddeye göre kesiyor" dedi.

"YARGITAY'IN KARARI VAR"

Salgut, "Dışarıdan aracın içinin görünüp görünmemesi değil, cam filmi nedeniyle sürücünün dışarıyı göremediğine bakılmalı. Yargıtay'ın görüşü engellenmeyen cam filmi için kesilen cezanın kaldırılmasıyla ilgili kararı var" diye konuştu.

"YASAL GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ"

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş da, "Cam filmi denilince akla siyah, aracın içini göstermeyen cam filmleri geliyor. Bunun kullanılmasına biz de karşıyız. Ancak aracın içinin rahatlıkla dışarıdan görünmesini sağlayan cam filmleri mevcut. Bu cam filmlerinin UV koruması yüzde 99 oranında. Yani sağlık açısından da güvenlik açısından da uygun. Bunlara da yasak getirilmesini anlayabilmiş değiliz. TOBFED olarak bu hatadan bir an önce dönülmesi için yasal girişimlerimizi başlatacağız" dedi.

YASA NE DİYOR?

Cam filmi ve renkli cam kullanımında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesi esas alınacak. 63 maddede yazansa şu: Araçların; yapım, kullanma, karayoluna uygunluk ve trafik güvenliği bakımından Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ve buna paralel olarak çıkarılacak diğer yönetmelik hükümlerine uygun durumda olması mecburidir.

Yurtdışından getirilen ve birinci fıkrada adı geçen Yönetmelik hükümlerine uygun olarak imal, tadil ve monte edilen araçlara Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca veya bu Bakanlığın yetki vereceği kamu veya özel kuruluşlar tarafından "Karayolu Uygunluk Belgesi" verilir.

Askeri araçlarla, raylı sistemle çalışan ve iş makinesi türünden araçların, karayolu uygunluk belgeleri ilgili kuruluşlarca düzenlenir.

(Ek: RG-09/09/1997-23105) Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği ve Araçların İmal Tadil Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda imalatcı veya yetkili temsilcisi tarafından düzenlenen "Karayolu Uygunluk Belgesi" bulunmayan araçların tescili yapılmaz.

Ayrıca, taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır.