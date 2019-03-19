Milyonlarca aileyi ilgilendiriyor! Bu yıl...

SOSYAL koruma alanlarını güçlendiren hükümet, 2019'da sosyal yardım ulaştırılan hane ve vatandaş sayısını artırdı. Türkiye'de ilk kez Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile Aile Bilgi Sistemi entegre ediliyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre bu yıl milyonlarca aileye şartlı eğitim yardımından ücretsiz sağlık hizmetine, engelli, yaşlı vatandaşlara evde bakımdan korumaya muhtaç çocuklara sahip çıkılmasına kadar 40 kalemde 60 milyar liralık sosyal yardım ulaşacak.

200 BİN KİŞİYE İŞ

Yılın ilk üç ayında sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki yaklaşık 200 bin kişinin istihdamının teşviki sağlandı. Eğitim-öğretim döneminde 100 binin üzerinde aileye 1 milyar liralık eğitim desteği, eşi ölen kadınlara 900 milyon liralık nakit ödeme, hamile kadınların hastane faturası ve doğum yardımı kapsamında yılsonuna kadar 2 milyar lira destek sağlanacak.

Yıl sonuna kadar 2 milyona yakın öğrenciye kredi, burs desteği sağlanacak. Alt, orta gelir grubunun konut sahibi olması için de destekler sürerken, sağlıksız evlerde yaşayanlara barınma desteği verilecek. Kırsalda sosyal hizmet merkezlerinin sayısı artacak. Sosyal yardım alanların İŞKUR'un düzenlediği programlardan öncelikle faydalandırılması sağlanacak.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakılan çocukların ailelerine dönmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 11 bin 500 çocuk ailesinin yanına dönerken, 120 bin çocuk için ailelerinin yanında destek sağlanıyor. Çocuklarına bakamayan ailelere aylık 826 lira ödeniyor. Yıl sonuna kadar bu kapsamda 1.2 milyar liralık destek sağlanacak.

10 MİLYARLIK PRİM DEVLETTEN

Bu kış muhtaç 2 milyon aileye ısınma yardımı yapılırken, genel sağlık sigortası kapsamında primi devlet tarafından ödenen vatandaşlar için yılsonuna kadar 10 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılacak. Evde bakım desteği kapsamında yaklaşık 500 bin refakatçiye 6 milyar liranın üzerinde ödeme yapılacak. Sosyal yardım kartı projesi kapsamında banka kartı kullananların sayısı 2 milyon olurken, sosyal yardımların yüzde 92'si artık nakdi olarak yapılıyor.