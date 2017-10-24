Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107206
ALTIN
153.539
DOLAR
3.7450
STERLİN
4.9083
EURO
4.4056
25 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Ekim 2017 Alanya -...
Android'de kısa süreliğine ücretsiz olan 30 uygulama
Android'de kısa süreliğine ücretsiz olan...
iOS 11, iPhone’ların hesap makinesini bozdu!
iOS 11, iPhone’ların hesap makinesini...
banner468

Milyonlarca aboneye müjde

Yaklaşık 80 milyon cep telefonu abonesinin bulunduğu Türkiye'de, GSM firmaları adeta tarife savaşı başlattı

Milyonlarca aboneye müjde

Yaklaşık 80 milyon cep telefonu abonesinin bulunduğu Türkiye'de, GSM firmaları adeta tarife savaşı başlattı

24 Ekim 2017 Salı 23:14
Milyonlarca aboneye müjde
banner404

BİRBİRİNDEN avantajlı tarifelere geçmek için taahütlerinin bitiş tarihini gün be gün bekleyen abonelere müjdeli haber Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) geldi. Artık aboneler; tarife değişikliği ve nakil gibi bir dizi işlemi ileri tarihli olarak yapabilecek. 'Tarifemin süresi ne zaman bitiyor?' endişesi uygulamayla son buluyor. BTK, kuruma ulaşan tüketici şikayetlerinden, abonelerin imzalamış oldukları taahhütnamelerin veya katılmış oldukları tarife, paket veya kampanyaların bitiş tarihindeki işlemlerde sıkıntı yaşandığının anlaşıldığını duyurdu. BTK açıklamasında, "Söz konusu bitiş tarihi itibarı ile değişiklik yapılmasını içeren ileri tarihli işlem başvurularının bu işlemin ancak taahhütnamenin, paket veya kampanyanın bitiş tarihinde veya fatura kesim tarihinde talebin tekrar iletilmesi halinde yapılabileceği bilgisinin abonelere verildiği ve talebin alınmadığı anlaşılmaktadır. Aboneler tarafından ilgili tarihte talebin iletilmemesi durumunda ise bir sonraki fatura dönemi için fatura çıkarıldığı ve abonelerin mağdur edildiği hususlarında şikâyetlerin arttığının görülmüştür. İlaveten, aboneler tarafından ileri tarihli aboneliğin dondurulması ve nakil başvurularının da yapılabilmesi yönünde talepler kurumumuza iletilmiştir.  Çağın gereklerine uygun olarak tüketicilerin bazı işlemlerinin kendilerinin talep ettiği tarihte gerçekleştirilmesine imkan tanınması ve olası tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacı ile hazırlanan 'Elektronik Haberleşme Sektöründe İleri Tarihli İşlemelere İlişkin Usul ve Esaslar' Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurul’unun Kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu düzenleme ile aboneler Usul ve Esaslar’da yer alan yöntemlerden yapmak istedikleri talebin niteliğine uygun olan birisi ile; aboneliğin dondurulması, nakil, tarife, paket veya kampanya aktivasyonu, tarife, paket veya kampanya deaktivasyonu işlemleri için ileri tarihli işlem taleplerini işletmecilere iletme imkanına kavuşmuşlardır. Aboneler, ileri tarihli işlem taleplerini, talebin işletmeciye iletilme tarihinden itibaren en fazla 60 gün sonrası için yapabileceklerdir. İleri tarihli işlemlerin kullanımı için yükümlü işletmeciler gerekli hazırlıkları tamamlayarak söz konusu hizmeti abonelerine sunmaya başlayacaklardır" denildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 24.10.2017 23:16
Anahtar Kelimeler:
Milyon Cep TelefonuMilyonlarca AboneGsm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut satışı arttı
Konut satışı arttı
'MTV zammı alışkanlıkları değiştiriyor’
'MTV zammı alışkanlıkları değiştiriyor’
ALSİAD ekonomiyi değerlendirdi
ALSİAD ekonomiyi değerlendirdi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim