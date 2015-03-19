Milyonlarca aboneye kabus gibi haber

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarla Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, komisyonda kabul edildi. Tüketiciler zaten kayıp Kaçakdan kaynaklanan farkı ödüyorlardı. Yeni yasa tasarısına göre, bu duruma itiraz eden, hakem heyetleri ve mahkeme kararlarıyla kayıp kaçak bedellerini geri almayı başaranların dağıtım şirketine yüklediği fatura da yine kayıp kaçak tarifesi olarak faturalarını ödeyen vatandaşın üzerine eşit olarak dağıtılacak. Bu rakama şirketler tarafından yapılan iadelerin yanı sıra mahkeme sürecinde oluşan giderler de eklenecek.

% 60 Dicle-Van-Aras’ta

2013 yılı sonu itibariyle belirlenen rakamlara göre 21 dağıtım bölgesinde 32 milyar kilovat/saatlik bir enerji kaybı söz konusu. Bu, toplam 229 milyar kilovat/saatlik brüt tüketimin neredeyse yüzde 15’ine yakın. Bu 32 milyar kilovat/saatlik kayıp kaçak tutarının yüzde 60’den fazlası Dicle, Van Gölü ve Aras Dağıtım bölgelerinde oluşuyor. Tasarı görüşülürken MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, “Tasarıda yaptığımız düzenlemelerle 32 milyar kilovat/saatlik kayıp kaçağın önemli bir miktarını hiç bu işte vebali olmayan insanlara dağıtarak, cebinden paralarını alıyoruz. Bu vebali vicdanlarınızda tarttığınızda bir karşılığı olacaktır” sözleri de durumun özeti gibiydi.





Kaynak: Milliyet