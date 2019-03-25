Milyonlara zam müjdesi! Emeklilere, memurlara, yaşlılara....

TEMMUZDA milyonların geliri artacak.

Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek para en az yüzde 5 yükselecek.

Temmuzda milyonların maaşı artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yapılacak artışın belli olması için ilk 6 aylık enflasyon verisi beklenirken; memurların ve memur emeklilerinin zam oranı en az yüzde 5 olacak.

Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 zamma, eğer bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark eklenecek.

Memur maaş katsayılarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek. Yüzde 5'lik artışa göre Temmuz aylıklarını hesapladık.

Bu tutarlar eğer enflasyon farkı olursa daha da yükselecek. İşte yeni aylıklar:

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

Yüzde 5'lik artışa göre, en düşük memur emeklisi maaşı 118,98 lira artışla 2 bin 379 lira 59 kuruştan 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek.

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine Ocak'ta başlayan ek ödeme artacak.

Yüzde 5'lik artışa göre, uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 220 liradan 2 bin 331 liraya, uzman olmayanların da bin 697 liradan bin 782 liraya çıkacak.