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Milyonlar Ocak ayına kilitlendi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın yüzde 13,9 olan enflasyon tahmini gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı esnafta 1.813 liraya, Bağ-Kur tarımda 1.352 liraya yükselecek. 2000 öncesi emekli olan SSK'lılarda ise en düşük maaş 2.145 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda ise 1.278 liraya çıkacak.

EKONOMİ 11.09.2019, 10:16
Milyonlar Ocak ayına kilitlendi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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YAKLAŞIK 12.5 milyon emekli, Temmuz'da zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5,01, memur emeklilerine ise yüzde 6,02 artış yansıtıldı. Gözler Ocak zammına çevrildi. Memur ve emeklilerinin Ocak zammının oranını Hakem Kurulu belirledi. Memurlara 2020 için yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam yapılacak. Ayrıca enflasyon farkı oluşursa bu da maaşlara yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını ise bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek.

MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 13,9 olan 2019 yılı enflasyon tahminine göre, 6 aylık TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8,26 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı esnafta 1.675 liradan 1.813 liraya, Bağ-Kur tarımda 1.249 liradan 1.352 liraya yükselecek. SSK'lılarda en düşük aylık ise 2000'den önce emekli olanlarda 1.982 liradan 2 bin 145 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda 1.181 liradan 1.278 liraya ulaşacak.

#emekli maaşı #Merkez Bankası #enflasyon
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