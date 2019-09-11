Milyonlar Ocak ayına kilitlendi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

YAKLAŞIK 12.5 milyon emekli, Temmuz'da zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5,01, memur emeklilerine ise yüzde 6,02 artış yansıtıldı. Gözler Ocak zammına çevrildi. Memur ve emeklilerinin Ocak zammının oranını Hakem Kurulu belirledi. Memurlara 2020 için yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam yapılacak. Ayrıca enflasyon farkı oluşursa bu da maaşlara yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını ise bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek.

MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 13,9 olan 2019 yılı enflasyon tahminine göre, 6 aylık TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8,26 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı esnafta 1.675 liradan 1.813 liraya, Bağ-Kur tarımda 1.249 liradan 1.352 liraya yükselecek. SSK'lılarda en düşük aylık ise 2000'den önce emekli olanlarda 1.982 liradan 2 bin 145 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda 1.181 liradan 1.278 liraya ulaşacak.