Milyonlar heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu
TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri milyonlarca memur ve emeklinin önümüzdeki yıl alacağı zam ve enflasyon farkının büyük ölçüde ortaya çıkmasını sağladı. İşte detaylar.
TÜİK verilerine göre, Temmuz ayından bu yana 5 aylık TÜFE artışı şimdiden yüzde 5,71 oldu. Aralık ayında TÜFE sıfır çıksa, yani hiç artmasa dahi emeklilere yılın başında yüzde 5,71 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0,71 oranında enflasyon farkı verilecek. TÜFE Aralık ayında son 10 yılın ortalaması olan yüzde 0,33 oranında artması halinde emeklilere yüzde 6,06 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam artı yüzde 1,06 enflasyon farkı ödenecek.
MERKEZ'İN TAHMİNİ TUTARSA NE KADAR ZAM ALINACAK?
Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yılın sonunda enflasyonun yüzde 12 olması içinse Aralık ayında TÜFE'nin en az yüzde 0,89 artması gerekiyor. Bu da emeklilere yüzde 6,65 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 1,65 enflasyon farkı verileceği anlamına geliyor.
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