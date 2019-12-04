Milyonlar heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu

YAKLAŞIK 15.3 milyon emekli ve memuru ilgilendiren enflasyon verileri netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyonunu açıkladı emeklilerin ve memurların 5 aylık zamları da ortaya çıktı. TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) Kasım'da aylık bazda yüzde 0,38 yükseldiğini açıkladı. Temmuz-Kasım enflasyonu böylece yüzde 5,71 çıktı.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Maaşlara 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme gereğince yüzde 4 artış ve ayrıca bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım fark olarak ödenecek.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 6 aylık enflasyon kadar oluyor. Dün açıklanan veriyle birlikte bu gruptaki emeklilerimizin 5 aylık zamları netleşmiş oldu. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5,71 oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyonu eklenecek. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler için 5,71'lik oran kesinleşmiş oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Kamuda çalışan yaklaşık 3 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisi için ise enflasyon oranı fark anlamı taşıyor. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 4 oranındaki zamlarını Ocak'ta alacaklar. Ancak eğer 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısımda ek olarak verilecek. 5 aylık enflasyona baktığımızda bile fark alacakları kesinleşmiş oldu. Buna Aralık enflasyonu eklendiğinde fark daha da artabilecek. Son gelen veriye göre memurların ve emekli memurların 5 aylık zamları yüzde 4,71'e ulaştı.

OCAK'TA NE OLACAK?

Enflasyon tahminleri de zam oranlarına ilişkin ipuçları veriyor. 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon Yeni Ekonomi Programı'ndaki ve Merkez Bankası'nın yüzde 12'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6,65 olacak. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,65 artıştan yararlanacak, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 1,65 enflasyon farkıyla yüzde 5,65'e ulaşacak. (Sabah)