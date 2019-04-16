Milyonlar heyecanla bekliyor! Maaşlara ek ayda 344 lira verilecek

Memur-Sen ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan emeklilere aile yardımı talebi büyük heyecan yarattı. Emekliler, talep onaylanırsa, aylık 344 lira ek gelire kavuşacak

Milyonlar heyecanla bekliyor! Maaşlara ek ayda 344 lira verilecek
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Yaklaşık 12.3 milyon emekli promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelire kavuşurken, bunlara bir yenisinin eklenmesi gündemde.
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Memur-Sen ve Türkiye Emekliler Derneği, "Emeklilere aile yardımı ödensin" dedi, emekliler heyecanlandı. Talepler hayata geçerse emeklilere çalışmayan eş ile çocukları için her ay aile yardımı ödenecek.
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Aile yardımı, halen memurlara yapılan bir ödeme. Memurlara halen çalışmayan eş için aylık 278,69 lira, 0-6 yaş çocuk için 65,30 lira, 6 yaş üstü çocuk için ise 32,65 lira veriliyor.
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Bu ödemeler memur maaş katsayısı yükseldikçe artıyor. Bir sonraki artış da Temmuz'da yapılacak. Tutarlar en az yüzde 5 artaracak.
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Memur- Sen, gerek bu ay toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına gerekse Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine aile yardımının emeklilikte de sürmesi talebini taşımayı planlıyor.
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Üçüncü ek gelir
Üçüncü ek gelir
Türkiye Emekliler Derneği de geçtiğimiz günlerde "Kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin" çağrısı yaptı.
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Eğer bu talepler hayata geçerse, emekliler üçüncü bir ek gelire kavuşacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira ek ödeme alabilecek.
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Ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyesinin memurlara da ödenmesi de gündemde.
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Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında ikramiye ödenmesini talep ediyor. Talep kabul edilirse, memurlar yılda 2 bin 481 lira 34 kuruş ikramiye alacak.
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Aile yardımı masada!
Aile yardımı masada!
Emeklilere memurlar gibi aile yardımı desteği verilmesi gündemde.
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