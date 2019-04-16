Milyonlar heyecanla bekliyor! Maaşlara ek ayda 344 lira verilecek

Yaklaşık 12.3 milyon emekli promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelire kavuşurken, bunlara bir yenisinin eklenmesi gündemde.
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Memur-Sen ve Türkiye Emekliler Derneği, "Emeklilere aile yardımı ödensin" dedi, emekliler heyecanlandı. Talepler hayata geçerse emeklilere çalışmayan eş ile çocukları için her ay aile yardımı ödenecek.
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Aile yardımı, halen memurlara yapılan bir ödeme. Memurlara halen çalışmayan eş için aylık 278,69 lira, 0-6 yaş çocuk için 65,30 lira, 6 yaş üstü çocuk için ise 32,65 lira veriliyor.
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Bu ödemeler memur maaş katsayısı yükseldikçe artıyor. Bir sonraki artış da Temmuz'da yapılacak. Tutarlar en az yüzde 5 artaracak.
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Memur- Sen, gerek bu ay toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına gerekse Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine aile yardımının emeklilikte de sürmesi talebini taşımayı planlıyor.
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Üçüncü ek gelir
Türkiye Emekliler Derneği de geçtiğimiz günlerde "Kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin" çağrısı yaptı.
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Eğer bu talepler hayata geçerse, emekliler üçüncü bir ek gelire kavuşacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira ek ödeme alabilecek.
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Ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyesinin memurlara da ödenmesi de gündemde.
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Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında ikramiye ödenmesini talep ediyor. Talep kabul edilirse, memurlar yılda 2 bin 481 lira 34 kuruş ikramiye alacak.
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Aile yardımı masada!
Emeklilere memurlar gibi aile yardımı desteği verilmesi gündemde.