Milyonlar heyecanla bekliyor! Maaşlar 323 lira artacak

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Yaklaşık 13 milyon emekli bu yılın ikinci zammını Temmuz ayında kavuşacak. SSK ve Bağkur emeklilerine yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine de % 5 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak.
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Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Nisan ayı beklenti anketindeki tahmine göre; Ocak-Haziran enflasyonu yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 6 olarak gerçekleşecek.
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Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 67,52 lira ile 323,44 lira arasında artış yaşanacak.
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En düşük aylık bin 125 lira 48 kuruştan bin 193 liraya, en yüksek aylık da 5 bin 390 lira 70 kuruştan 5 bin 714 lira 14 kuruşa ulaşacak.
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SSK ve Bağ-Kur emeklileri kesin zam oranlarını 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle öğrenecek.