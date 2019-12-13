banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Milyonlar heyecanla bekliyor! Kredi borçları için formül bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği üniversitelilerin öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili çalışmada detaylar netleşmeye başladı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği düzenleme ile icra takipleri kaldırılacak, faizler silinecek, öğrenim kredisi artık verilmeyecek ve karşılıksız burs verilen öğrenci sayısı iki katına çıkarılacak.

EKONOMİ 13.12.2019, 13:20
Milyonlar heyecanla bekliyor! Kredi borçları için formül bulundu
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğrenim kredi borçlarıyla ilgili çalışma yapıldığını ve geri ödemeli kredi uygulamasına son verileceğini açıklamasından sonra, borcu olan beş milyon gencin gözü Meclis'e çevrildi. Öğrenim kredisinden faydalanan beş milyon civarındaki kişiden 400 bine yakınının borcunu ödeyemediği belirtiliyor. Buna göre; ödenmeyen borcun ana parası da yaklaşık 2,1 milyar lira. Gecikme cezası ve faizlerle birlikte bu rakam altı milyar lirayı aşıyor.Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Bu sebeple borçlar, alınan kredinin iki, üç katına çıkıyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğrenim kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çıkarılacak düzenlemeyle öncelikle borcunu ödeyemediği için hakkında kanuni işlem başlatılan 280 bin civarındaki kişi hakkındaki icra takipleri kaldırılacak, borca uygulanan gecikme cezası ve faizleri silinecek. Borcun ana parası ise taksitlendirilecek. Ödeyecek gücü olmayanlara işe girene kadar erteleme hakkı getirilecek. Bu süre içinde gecikme faizi işletilmeyecek. Ayrıca; önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren geri ödemeli kredi uygulamasına son verilecek, ancak ihtiyacı olan öğrencilerin mağdur edilmemesi için geri ödemesiz verilen burs sayısı iki katına çıkarılacak. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 150 bin öğrenci geri ödemesiz burs hakkı kazandı. Bu sayının 300-350 bine çıkacağı ifade ediliyor.

YÜKSEK FAİZ NEDENİYLE VAZGEÇTİLER

Öğrenim kredilerinin mezun olduktan iki sene sonra ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Ödenmemesi durumunda ise hem gecikme cezası hem de gecikme faizi uygulanıyor. Bu yüzden çok sayıda öğrenci kredi alma hakkı kazanmasına rağmen yüksek geri ödeme tutarları yüzünden öğrenim kredisi almaktan vazgeçiyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, 690 bin 270 öğrenciye öğrenim kredisi çıktı. Ancak bu öğrencilerin yarısından fazlası taahhütname imzalamadı. Taahhütname onaylayan öğrenci sayısı 332 bin 258'de kaldı.

OCAK 2020'DEN İTİBAREN 550 TL OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere verilen aylık 500 liralık burs ve kredi tutarının Ocak 2020'den itibaren 550 liraya yükseltileceğini açıklamıştı. 

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #kredi borçları #öğrenim kredi borçları
Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
banner384
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
İmsak 06:29
Güneş 07:55
Öğle 12:57
İkindi 15:28
Akşam 17:48
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
banner440
banner545