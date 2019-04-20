Milyonlar heyecanla bekliyor! Eşi çalışmayanın maaşı 344 lira artacak

KPDK'da masaya yatırılacak olan yeni tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine, her ay 344 lira ödenecek.

1.Memur sendikaları ve Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının, memur emeklilerine de ödenmesini istiyor.

2.Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında, memurlara ve emeklilere yönelik pek çok talep ve konu masaya yatırılacak. Türkiye Emekliler Derneği, "kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin" çağrısı yaptı.

3.Memur sendikaları, bu ay yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında "memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de sürsün" demeye hazırlanıyor. Konu, KPDK'da karara bağlanmazsa, bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündemine taşınacak. Söz konusu talep hayata geçerse, diğer emekliler için de emsal bir karar olacak.

4.Eğer talep hayata geçerse, emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak. Memurlara her ay aile yardımı kapsamında, çalışmayan eş için ödenen tutar, aylık 278 lira 69 kuruş olacak.

5.Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65 lira 30 kuruşken, 6 yaş üstü için 32 lira 65 kuruş. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur, aylık 409 lira 29 kuruş aile yardımı alabiliyor.

6.Ödenen aile yardımı, zam dönemlerinde memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yükseliyor. Eğer emeklilere de aile yardımı uygulamaya geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343 lira 99 kuruş ek ödeme alabilecek.