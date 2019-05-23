Milyonlar bekliyor! 9 günlük tatil...

BAYRAMI yüzde 100 dolulukla kapatması beklenen kıyı otellerinin yanı sıra 9 günlük tatil alternatif turizm güzergahlarına da büyük hareket getirecek. Tematik ve kültür turlarının da tatilin adresi olması beklenirken, en yoğun rotalar ise Kapadokya, GAP, Karadeniz olacak.

GAP’TA 5 ŞEHİR

2019’un ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi yeni bir tanıtım üstünlüğü kazandı. Bu sayede geçen yıldan bu yana ağırladığı turist sayısını katlayan GAP güzergahı, 9 günlük tatilin de merkezinde olacak.

Kısa ve uzun dönemli turlar genellikle; 2, 3 ve 5 şehir içeriyor. Buna göre, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman ve Diyarbakır öne çıkıyor. Bu merkezlerde ise, Halfeti, Midyat, Hasankeyf, Zeugma Müzesi, Nemrut Dağı, Göbeklitepe başlıca gezilecek güzergahları oluşturuyor.

Yine tatilin vazgeçilmezlerinden biri de Kapadokya bölgesi olacak. Nevşehir’de Göreme/Avanos’tan Ihlara’ya kadar tüm bölge hem yerli, hem de yabancı turistin gözdesi olarak öne çıkacak.

Yaz mevsimi nedeniyle daha serin tatil tercihi olanlar ise rotayı Karadeniz’e kıracak. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Batum’a kadar yaylalar, dağlar turistin en çok tercih ettiği turlardan. Batı Karadeniz Turu olarak satılan Safranbolu-Amasra ise her dönem olduğu gibi yine yoğun bir tatilci kitlesini ağırlayacak.

HASADA GİDECEKLER

Turizm sektörü yeniden altın günlerini yaşarken, yerli turist için bu dönem tatil türlerinin de çeşitlenmesini sağladı. Yurt içi kültür turları; gurme turlar, festival turları, hasat turları gibi pek çok seçenekle sunuluyor. Tur şirketleri, bayram tatilinin deniz/kum/güneş dışında kültür ve tematik turları da dolduracağını ifade ederken, bu sayede hükümetin turizmde ‘gelir artırıcı’ hedefine de ulaşmak için önemli bir adım daha atıldığını belirtiyor.

Bu dönemde tur şirketleri geçtiğimiz günlerde başlayan Isparta gül hasadı için yola çıkıyor. Setur’un bayrama denk gelen yurt içi kültür turları arasında Butik Mardin Turu, Butik Van Doğubeyazıt Turu, Isparta Gül Hasadı ve Göller Yöresi Turu bulunuyor.

Yine Prontotour, Isparta gül hasadı ile Pamukkale ve Salda Gölü’nü gezdirdiği turunu bayramda da paket olarak sunuyor. Yurt dışına çıkacaklar ise en çok talebi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Balkanlar ve Yunan Adalarına gösteriyor. Tatilin yoğun geçeceği turlardan biri de bu sayede gemiyle Yunan Adaları olacak. ETS Tur, bayrama denk gelen gemiyle Yunan Adaları turlarına büyük talep alıyor.

İSTANBUL'A YAKIN OLSUN

İstanbul’dan günü birlik veya birkaç günlük seyahat için yakın bölgelerde hem denize girmek, hem de kültür turu yapmak için pek çok seçenek var. Bayram için kültür turunun İstanbul’a yakın güzergahlarında en çok tercih edilen güzergahlar; Mudanya, Trilye, Cumalıkızık, Maşukiye, Sapanca, Kefken, Abant, Kazdağları oluyor. Bölgelerin kıyı tatilinde tercihlerde ise Adalar, Ağva/Şile, Silivri, Karasu, Kerpe, Yalova, İğneada, Assos öne çıkıyor.