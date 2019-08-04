Milyoner sayısı 200 bini aştı

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı haziran sonunda 201 bin 176'ya yükseldi.

Geçen yılın sonuna göre milyoner sayısı 21 bin 50 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 214 milyar 387 milyon liraya çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.