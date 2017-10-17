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Milyar dolarlık otelin suyu kesik

Antalya'da 1.4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel'de borç yüzünden yaşanan sıkıntılar bitmiyor. Ağustos ayının ilk haftasında rezervasyon alımlarını durduran ve halen satışa kapalı 5 yıldızlı otelin 2 milyon lira civarındaki birikmiş borcu nedeniyle suyu kesildi.

Milyar dolarlık otelin suyu kesik

Antalya'da 1.4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel'de borç yüzünden yaşanan sıkıntılar bitmiyor. Ağustos ayının ilk haftasında rezervasyon alımlarını durduran ve halen satışa kapalı 5 yıldızlı otelin 2 milyon lira civarındaki birikmiş borcu nedeniyle suyu kesildi.

17 Ekim 2017 Salı 23:05
Milyar dolarlık otelin suyu kesik
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ANTALYA'NIN Aksu ilçesi, Kundu turizm bölgesinde 2009 yılında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızların katılımıyla açılışı yapılan Mardan Palace Hotel, turizm sezonunun en yoğun olduğu ağustos ayının ilk haftalarında rezervasyon alımını durdurdu. Rezervasyon numarası arandığında 'Tesisimiz kapalı, dolayısıyla rezervasyon alamıyoruz' yanıtı verilen otelde, halen müşteri alımı yapılmıyor. Otel, hem kendi internet sitesinde hem de anlaşmalı internet sitelerinde 'satışa kapalı' gözüküyor. 'Turizmin Oscarları' olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010'da 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen Mardan Palace Hotel, daha önce de bazı banka borçları yüzünden icralık olmuş ve satışa çıkarılmıştı. Karşılıklı anlaşmalar ve mahkeme yoluyla satış kararı iptal edilen lüks otelin son olarak suları da kesildi. Daha önce otelin borcu nedeniyle AKEDAŞ tarafından elektrikleri kesilmiş ve borçların yapılandırılması neticesinde sorun çözülmüştü. Otelin yaklaşık 2 milyon lira civarındaki birikmiş borcu nedeniyle icra takibi başlatan Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT), bu kapsamda yaklaşık 15 gün önce de otelin suyunu kesti.
180 BİN METREKARE ALANA KURULU
Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov'un sahibi olduğu AST 1989 Group'un, Türkiye'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Oteli, 180 bin metrekare alanda konumlandı. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace Oteli, İstanbul'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildi.

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AntalyaMardan Palace HotelMardan Palace Hotelde
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