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Milli savaş uçağı, zırhlı araç ve dizel motora teşvik

Savunma sanayisinde Milli Muharip Uçak, tekerlekli ve paletli zırhlı araç, lazer silahı, insansız kara aracı ve dizel motor projelerine yönelik 7 milyar 741 milyon liralık yatırım teşviklerle desteklenecek

Milli savaş uçağı, zırhlı araç ve dizel motora teşvik

Savunma sanayisinde Milli Muharip Uçak, tekerlekli ve paletli zırhlı araç, lazer silahı, insansız kara aracı ve dizel motor projelerine yönelik 7 milyar 741 milyon liralık yatırım teşviklerle desteklenecek

09 Nisan 2018 Pazartesi 18:05
Milli savaş uçağı, zırhlı araç ve dizel motora teşvik
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EKONOMİ Bakanlığı tarafından hazırlanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi  kapsamında, savunma sanayisine yönelik 5 proje çeşitli teşvik mekanizmalarından  yararlanacak.
 
Zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, tekerlekli muhtelif zırhlı araç  üretimine yönelik 429 milyon liralık yatırım yapacak. BMC'nin Kirpi, Amazon ve  Vuran gibi zırhlı araçları halen Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde güvenlik güçleri  tarafından kullanılıyor.
BMC ayrıca paletli zırhlı araç, lazer silahı, insansız zırhlı araç  gibi savunma sanayisi ürünleri için yatırım gerçekleştirecek. Bu kapsamdaki  yatırımlara 456 milyon liralık kaynak ayrılacak.
 
Dizel motor üretme konusunda da iddialı olan BMC, çeşitli güçlerde  dizel motor üretimine yönelik 507 milyon liralık yatırımda bulunacak.
 
Yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonunun güç grubu  ihtiyacının karşılanmasına yönelik projeyi alan BMC, Altay tankında kullanılacak  güç grubunun geliştirilmesine de talip olmuştu.
 
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, motor geliştirme  çalışmalarına ilişkin, "Türkiye, 3 yıl içinde 5 bin beygire kadar motorunu yüzde  100 yapacak. Bunun için yola çıkıldı, güçler birleştirildi. İnşallah 3 yıl sonra  size bu büyük müjdeyi vereceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.
 
BMC söz konusu 3 yatırım için toplam 1 milyar 392 milyon liralık  kaynak kullanacak. Bu yatırımların bin 725 kişiye doğrudan, 6 bin 900 kişiye  dolaylı istihdam yaratması öngörülüyor.
 
Most Makine, savunma sanayisine yönelik olarak çelikten mamul ürünler  üretmek için 1 milyar 532 milyon liralık yatırım yapacak. Bu yatırımın 800 kişiye  doğrudan, 3 bin 200 kişiye dolaylı istihdam yaratması planlanıyor.
 
Mili Savaş Uçağı teşvikle şekillenecek
 
Türk sanayisinin yüksek teknoloji merkezlerinden Türk Havacılık ve  Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Milli Muharip Uçak ön tasarımı için 4 milyar 817  milyon liralık yatırım yapacak. Türkiye'yi savunma ve yüksek teknolojide sınıf  atlatacak projeyle 3 bin 200 kişinin doğrudan, 11 bin 200 kişinin dolaylı  istihdamı öngörülüyor.
 
TAI ana yükleniciliğinde gerçekleştirilen projeyle Türk Hava  Kuvvetleri envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak  devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan  ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.
 
Projede, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili  silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve  sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu Türkiye, 5. nesil  bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında  yerini alacak.
 
Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile desteklenecek savunma sanayisine  yönelik projelerin toplam yatırım tutarı 7 milyar 741 milyon lirayı buluyor.  Projelerle 5 bin 725 kişiye doğrudan, 21 bin 300 kişiye dolaylı istihdam  yaratılması öngörülüyor.

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Milli Muharip UçakZırhlı AraçDizel MotorTeşvik
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