Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi belli oldu
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.
EKONOMİ 28.11.2019, 10:27
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Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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|P
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|13
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