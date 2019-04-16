Milli Piyango'dan 'On Numara' açıklaması

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden, dün akşam gerçekleştirilen "On Numara" çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan 12 talihliden 8'inin Bursa'nın Karacabey ilçesinden çıkmasına ilişkin tartışmalar hakkında açıklama yapıldı

Milli Piyango'dan 'On Numara' açıklaması
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MİLLİ Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünce, On  Numara oyununun dün akşam gerçekleşen çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan 12  talihliden 8'inin Bursa'nın Karacabey ilçesinden çıkmasına ilişkin, "İdaremiz  bayisi, bir vatandaşın çok sayıda kuponla gelip oyun oynadığını ve biletlerin  sistemli bir şekilde oynandığını ifade etmiştir. Böylece bayimizden oynanan 4  ayrı bilete 8 adet büyük ikramiye çıkmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu. 
MPİ'den yapılan açıklamada, On Numara oyununun dün yapılan 871. hafta  çekilişinde büyük ikramiyenin 12'ye bölündüğü hatırlatıldı.
Açıklamada, bunlardan 8'inin Bursa-Karacabey, 1'inin Adana-Yüreğir,  1'inin İstanbul-Bahçelievler, 1'inin İstanbul-Fatih ve 1'inin İstanbul-Kadıköy'e  isabet ettiği bildirildi. 
Bursa-Karacabey'e isabet eden 8 ikramiyeyi kazanan biletlerin  tamamının bayi Aykut Asa tarafından oynatıldığına işaret edilen açıklamada,  "İdaremiz bayisi Aykut Asa, 15 Nisan Pazartesi günü 17.00-18.00 saatlerinde bir  vatandaşın çok sayıda kuponla gelip oyun oynadığını ve biletlerin sistemli bir  şekilde oynandığını ifade etmiştir. Böylece bayimizden oynanan 4 ayrı bilete 8  adet büyük ikramiye çıkmıştır." ifadesine yer verildi.

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